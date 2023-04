Addio Juve ma non Serie A: Di Maria firma con l’altra big

Juventus, ti perdi Di Maria: l’esterno d’attacco argentino starebbe per lasciare i bianconeri, ma restando in Italia.

La finale di Coppa Italia avrebbe potuto costituire un compromesso tra la Juventus ed i propri tifosi, almeno accettabile. Scudetto mai alla portata e l’addio alla Champions ai gironi, i bianconeri ora puntano tutto sull’Europa League, ma non trascurando il fatto che in campionato bisogna arrivare tra le prime quattro. E poi si vedrà. Nel senso che bisognerà capire non solo quale allenatore siederà sulla panchina bianconera l’anno prossimo, ma c’è anche dell’altro.

Ad esempio bisognerà capire, secondo la giustizia sportiva, a quali competizioni europee potrà partecipare il club, l’anno prossimo. Da qui si delineerebbe poi, anche il mercato che a proposito, potrebbe vedere nella lista dei partenti, il classe ’88, Angel Di Maria. L’argentino, è arrivato ai bianconeri nel luglio del 2022, ma ha firmato un contratto che lo avrebbe legato al club, per un solo anno.

Man mano che la data di scadenza, il 30 giugno, si avvicina, pare sempre meno scontato che El Fideo decida di restare per almeno un altro anno con il club di Gianluca Ferrero. Il fresco campione del mondo potrebbe valutare tutte le alternative, anzi visto che siamo praticamente a maggio, si pensa che insieme ai suoi agenti, lo stia già facendo. Nel corso di questa stagione l’attaccante argentino ha evidenziato importanti problemi fisici, e ciò ha portato ad un’evidente discontinuità. I problemi fisici hanno frenato il suo immenso talento.

Di Maria firma con la rivale, Juve tradita!

Secondo quanto emerso da calciomercato.it, lo staff che gravita attorno al sudamericano, starebbe provando a convincere altre big, anche italiane, a prenderlo. Il calciatore quindi, vorrebbe lasciare i bianconeri che hanno commesso l’errore di offrirgli un solo anno di contratto, ma non sarebbe disposto a dire addio al suo nuovo campionato, la Serie A.

Si parla di nerazzurro, ma nelle ultime ore, sono emerse voci anche di un interessamento del Milan. I rossoneri sarebbero disposti a rischiare, ricordiamo che l’argentino è riuscito a raccogliere solo 32 presenze con la Juve tra campionato e coppe, per mettere a disposizione del tecnico, tutta la sua classe. A quel punto, bisognerà capire le volontà del calciatore, che potrebbe all’età di 35 anni, chiedere un accordo che possa essere almeno biennale. Sicuramente il duo composto da Massara e Maldini, lavorerà per provare a portarlo al ‘Meazza’. Il Milan sogna il grande sgarbo ed il talentuoso argentino potrebbe portare in rosa l’esperienza che verrebbe a mancare con il sempre più probabile addio di Ibrahimovic.