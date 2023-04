La Juve paga la clausola: ecco il primo colpo estivo

La Juventus è pronta a regalarsi un primissimo colpo in vista del calciomercato estivo: ecco di chi si tratta

La sconfitta in Coppa Italia ha lasciato strascichi importanti in casa Juventus di Massimiliano Allegri. L’1-0 incassato a San Siro contro l’Inter ha visto l’allenatore livornese furioso ed un nervosismo generale che da Torino sperano si possa trasformare in campo in cattiveria agonistica. Adesso sarà importante per la ‘Vecchia Signora’ tornare concentrata soprattutto in vista dell’Europa League. Perchè il doppio confronto con il Siviglia si avvicina a grandi passi e l’opportunità di disputare la finale alla ‘Puskas Arena’ di Budapest contro una tra Roma e Bayer Leverkusen alletta non poco i bianconeri.

Ci sarà da sudare, così come rimane aperta la battaglia verso una delle quattro posizioni nella classifica di Serie A. Al momento gli uomini di Allegri sono abbontantemente dentro e, stando ad oggi, giocherebbero la prossima Champions League. Ma la nuova discussione del caso plusvalenze fittizie – con conseguenti nuove pene o penalizzazioni – non lascia serena la società piemontese.

Ed è così che a prescindere da come finirà la stagione, la dirigenza sta già lavorando verso quelli che saranno gli obiettivi di calciomercato per l’estate. In avanti probabile che qualcosa cambi, con Dusan Vlahovic che ha deluso in lungo e in largo e che alle giuste condizioni economiche potrebbe pure salutare la Torino bianconero.

Ecco il nuovo terzino: alla Juve per 9 milioni

La questione centrocampo si focalizzerà quasi del tutto su Rabiot: il francese è in scadenza il 30 giugno 2023 e Allegri spinge da tempo per il rinnovo. Se ciò non dovesse avvenire, allora un nuovo centrocampista di peso arriverà sicuramente a Vinovo. Le novità più rilevanti riguarderanno, tuttavia, la difesa. Perchè Bonucci ad un anno dalla scadenza e con 36 anni sulle spalle non viene più considerato intoccabile. Allo stesso modo Juan Cuadrado e Alex Sandro dovrebbero salutare a zero: in questo caso le possibilità di rinnovo entro il prossimo 30 giugno appaiono improbabili. Ed in tal senso, la dirigenza juventina avrebbe individuato un talentuoso e giovane laterale che farebbe certamente al caso di Massimiliano Allegri.

Occhi in Argentina, in casa Boca Juniors, dove il nome di Valentin Barco ingolosisce non poco il club bianconero. Secondo quanto riportato da ‘Juventusnews24.com’, infatti, la Juventus potrebbe decidere di sborsare i 9 milioni di euro presenti nella clausola rescissoria del terzino classe 2004, per portarlo subito a Torino. Il 18enne, dunque, potrebbe essere una delle primissime pedine per ricostruire e ringiovanire la corsia mancina della squadra di Allegri.