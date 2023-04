La Juventus è già al lavoro per pensare al futuro e verosimilmente le strade con Allegri si divideranno. Pesano nelle valutazioni sul tecnico bianconero i risultati al di sotto delle aspettative conquistati in tutte le competizioni ed in tal senso è già stato individuato anche il suo erede.

Una stagione fino a questo momento completamente da dimenticare per la Juventus. I bianconeri, infatti, fino a questo momento hanno fallito in Coppa Italia, UEFA Champions League e Serie A. L’ultima strada percorribile è quella della UEFA Europa League, apertasi però solo per il fallimento nella competizione più importante a livello continentale. La proprietà, nella sua ricostruzione, non può non partire da un nuovo volto in panchina e per questo sarebbe già stato individuato l’erede di Massimiliano Allegri.

Juventus, Allegri via: scelto il sostituto

La situazione in casa Juventus è a dir poco esplosiva. Oltre alla battaglia legale, sul campo le cose sono precipitate di recente. In campionato, infatti, la banda bianconera è reduce da tre KO di misura di fila, contro Lazio, Sassuolo e Napoli in ordine di tempo. Al di là di quel che poi accadrà nelle aule di Tribunale, la qualificazione alla prossima UEFA Champions League è tutta da conquistare. Per il futuro, però, a prescindere dai traguardi che saranno raggiunti, sembra ci siano le idee chiare sulla panchina.

Difficile, infatti, dare per scontato che Massimiliano Allegri possa essere riconfermato. I risultati negli ultimi sono stati a dir poco deludenti, ma c’è da considerare la questione contrattuale. Il vincolo tra lui e la Juventus è ancora lungo ed oneroso e può essere un fattore. Nonostante ciò, la dirigenza si sta guardando attorno ed avrebbe individuato un profilo interessante per vari motivi: Igor Tudor.

Tudor alla Juve

Si tratta di un nome che circola in casa Juventus da diversi anni, complice anche il suo passato in bianconero e gli ottimi risultati raggiunti come allenatore. All’Hellas Verona prima ed all’Olympique Marsiglia poi. Il traguardo Champions League è ad un passo adesso, ma è difficile dire di no al corteggiamento della Juventus. Alla Continassa il croato è molto considerato ed è il primo di una lunga lista. Piacciono, infatti, anche i vari Alessio Dionisi, Raffaele Palladino, Gian Piero Gasperini ed Antonio Conte, senza ovviamente dimenticare Zidane. Profili, questi, tutti molto diversi tra loro, a conferma di come molto dipenderà da quel che accadrà nelle aule di Tribunale.