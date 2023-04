Juve, che tegola: non arriva più

Arrivano adesso pessime notizie per il calciomercato della Juventus: svolta improvvisa, il big non firmerà in estate

Sono stati giorni intensi in casa Juventus, dopo l’inaspettata sconfitta all’ultimo minuto in campionato contro il Napoli. Allegri ha intenzione di guardare lontano, già alla prossima sessione di calciomercato estivo nella quale pretenderà l’arrivo delle giuste pedine per potenziare una rosa che rischia di cambiare moltissimo, in ogni reparto. Le idee ci sono e restano molteplici: una, però, può complicarsi in maniera irrimediabile.

Dall’Inghilterra, pare ormai cosa certa ed in attesa di ufficialità nelle prossime settimane, Mauricio Pochettino sarà il prossimo allenatore del Chelsea. Dopo Tuchel e Graham Potter, senza contare il ‘traghettatore’ Lampard, i ‘Blues’ si affideranno all’allenatore argentino per effettuare un rilancio in grande stile dopo mesi di enorme difficoltà e delusioni in quanto a risultati sul campo.

Secondo quanto viene riportato da ‘Footmercato.net’, l’ex Tottenham – corteggiato proprio dal suo ex club, gli ‘Spurs’, ed il Real Madrid per il post Ancelotti – starebbe già lavorando a quelli che saranno certamente dei cambiamenti importanti alla rosa dei ‘Blues’. Ed in particolare maniera, per come riferisce ‘Football London’, un nome su tutti che piace da mesi alla Juventus potrebbe vedere trasformato il suo futuro. Si tratta di Christian Pulisic, ala statunitense in scadenza con il Chelsea tra poco più di un anno.

Allegri, niente da fare: il big tolto dal mercato

Il 24enne ex Borussia Dortmund in questa stagione ha giocato pochissimo: sì 27 presenze, con 1 gol e 2 assist, ma soli 980′ in campo. Se prima il calciatore era in uscita ora le cose appaiono davvero ben diverse. Perchè, è abbastanza risaputo, il tecnico sudamericano è un grande estimatore di Pulisic e quindi la sua cessione, ad un anno dalla scadenza contrattuale, sembra ora sempre più lontana. Una situazione che, a sorpresa, costringe la società bianconera a rivedere i suoi piani.

Pulisic, dunque, potrebbe decidere di rimanere a Londra sapendo di avere un posto privilegiato con la guida tecnica di Pochettino, per la stagione che verrà. I bianconeri, che hanno tallonato l’ala per diverso tempo – praticamente anni – saranno dunque costretti ad orientarsi su nuovi calciatori per accontentare Allegri.