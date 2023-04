Il Milan continua a cercare sul mercato dei rinforzi per la prossima stagione e l’obiettivo è regalare a Stefano Pioli un terzino. Per Pasquale Mazzocchi la trattativa viene sbloccata da uno scambio che spiazza tutti.

Tra i protagonisti a sorpresa di queste ultime due stagioni di Serie A non si può non annoverare Pasquale Mazzocchi. Il terzino della Salernitana è letteralmente esploso fino ad arrivare a conquistare la convocazione con la Nazionale italiana. L’ultima annata, quella attualmente in corso, è stata condizionata dai tanti infortuni, ma la sua crescita è tale che non può non piacere ai top club del nostro campionato. Ci sta pensando seriamente il Milan, che per strapparlo alla concorrenza vuole giocarsi la carta di uno scambio a sorpresa.

Milan-Salernitana, scambio per Mazzocchi

L’esterno della Salernitana in stagione ha trovato la via della rete già due volte, ma le apparizioni sono state poche a causa dei problemi di natura fisica. In questo finale di stagione vuole provare a rialzare la testa ed a dimostrare una volta di più tutto il suo valore. Il Milan sta monitorando con molta attenzione la situazione per capire quanto la questione fisica sia completamente alle spalle prima di affondare il colpo.

Una soluzione per chiudere con la Salernitana sarebbe rappresentata dall’ipotesi di scambio. La pedina da usare, in tal senso, sarebbe quella di inserire nell’operazione anche il cartellino di Yacine Adli. In stagione, infatti, il franco-algerino non ha mai trovato spazio. Solo 121 minuti per lui, che dunque in prestito potrebbe rilanciarsi. E farlo in una compagine come quella granata, con un pubblico capace di trasmettere forti emozioni, sarebbe forse la soluzione ideale per lui.

Adli-Salernitana, Sousa lo sponsor

A spingere per la riuscita di questo scambio è anche il tecnico granata Paulo Sousa. Lo ha, infatti, lanciato lui al Bordeaux ed ora vorrebbe tornare ad averlo alle sue dipendenze. A riportare la notizia è l’edizione odierna di TuttoSport, che aggiunge come in settimana ci sia stato un incontro tra la dirigenza del Milan e il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis. Il nome di Adli è finito sul piatto.

La buona riuscita del prestito e di questa operazione, creerebbe per i rossoneri una corsia preferenziale importante per arrivare poi a Mazzocchi, per così dire. Mazzocchi, nella rosa di Stefano Pioli, andrebbe a prendere il posto, di fatto, di Ballo-Tourè, che non ha convinto e che, di conseguenza, potrebbe essere al passo d’addio.