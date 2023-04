Ritorno in Serie A: il ‘Papu Gomez’ è il regalo Champions

Il Papu Gomez non sta disputando grandi stagioni in Spagna, e questo può portare la società a cederlo in estate.

Alejandro Gomez sta disputando una delle stagioni peggiori della sua carriera. Questo motivo può portarlo lontano dalla Spagna nel prossimo calciomercato estivo. In questa stagione, infatti, ha collezionato 19 presenze tra campionato e coppe europee, condite da zero reti e due assist. L’argentino ha giocato per un totale di 913 minuto, per una media di 48 minuti a partita. Queste prestazioni sottotono, stanno portando il calciatore e lo stesso club andaluso a valutare un addio in estate. Vista la situazione, un top club nostrano sta pensando seriamente di riportarlo in Serie A.

Come detto, vista la stagione sottotono, il Papu Gomez sta pensando di salutare il Siviglia al termine della stagione. L’ex trequartista dell’Atalanta non ha particolarmente brillato dal suo arrivo al Siviglia nell’inverno del 2021, e questo sta portando la stessa società spagnola a pensare alla sua cessione. Vista la situazione, chi lo sta seguendo costantemente è la Lazio che, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, può pensare di riportarlo in Italia.

Il Papu Gomez verso l’addio, ritorno in A possibile: ci pensa la Lazio

La squadra di Maurizio Sarri, protagonista di un campionato strepitoso che li vede al secondo posto in classifica, pare aver individuato nel Papu il giusto profilo per rinforzare il reparto avanzato. Il club biancoceleste è alle prese con la questione legata a Sergej Milinkovic Savic, che pare destinato a salutare la capitale. Nonostante la volontà del presidente Claudio Lotito nel rinnovargli il contratto in scadenza nel giugno 2024, il centrocampista serbo sembra intenzionato a non accettare per provare nuove esperienze.

Oltre al serbo, chi può lasciare Roma è Luis Alberto, che non ha mai nascosto di voler tornare proprio al Siviglia per chiudere la carriera. Vista questa possibilità, la Lazio pensa al Papu Gomez per aggiungere qualità al proprio organico. Si tratterebbe di un colpo importante per Maurizio Sarri che, oltre alle indiscusse qualità del calciatore argentino, aggiungerebbe molta esperienza europea all’interno della rosa. La Lazio seguiva Gomez già dai tempi dell’Atalanta, e questa può rivelarsi l’estate giusta per portarlo nella capitale. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il Papu Gomez che presto potrebbe riabbracciare la Serie A. La Lazio è pronta a fare sul serio. Champions Permettendo.