Juventus: Vlahovic fa tremare Allegri, svelati i tempi di recupero

L’infortunio di Dusan Vlahovic preoccupa la Juventus. Sono stati svelati i tempi di recupero del serbo.

Non è sicuramente un periodo fortunato per Dusan Vlahovic. In campo le prestazioni non sono al suo livello ed ora deve fare i conti anche con un infortunio che rischia di complicare il finale di stagione.

Come confermato da Allegri nella conferenza di vigilia della sfida contro l’Inter, l’infortunio patito da Vlahovic è una distorsione alla caviglia. Un problema che fa tremare i tifosi della Juventus e il tecnico in ottica futura. Sono stati svelati i tempi di recupero e sicuramente le notizie per la squadra torinese non sono assolutamente positive.

Juventus: infortunio Vlahovic, i tempi di recupero

La Juventus nel mese di maggio sarà chiamata a giocare quasi sempre ogni due giorni e sicuramente l’infortunio di Vlahovic non rende la vita facile ad Allegri considerando che Kean è ancora ai box. Il tecnico bianconero, che non può contare su un Chiesa nelle migliori condizioni, è costretto a chiedere un sacrificio a Milik, polacco che è rientrato da poco da un problema fisico e la speranza è quella di non arrivare ad una ricaduta. Insomma, una situazione non assolutamente semplice da affrontare e l’emergenza non sembra essere finita qui.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Vlahovic potrebbe restare fuori anche per la sfida contro il Bologna per infortunio. Una bruttissima notizia considerando che ci sono tante partite ravvicinate e l’obiettivo di recuperare il prima possibile i giocatori è principale. Milik sarà chiamato agli straordinari nella speranza di riuscire a sbloccarsi. Infatti, bisogna anche dire che il momento degli attaccanti non è assolutamente semplice e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte di Allegri per due sfide che rappresentano un crocevia importante per la stagione della Juventus (soprattutto la partita contro l’Inter ndr).

Ultime Vlahovic: il mese di maggio per la conferma in bianconero

L’infortunio complica un po’ i piani di Vlahovic per questo finale di stagione. Il momento, come detto in precedenza, non è sicuramente dei migliori e il mese di maggio per lui è fondamentale per rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente facile ed anche per cercare di essere confermato in bianconero.

La situazione, come detto, non è delle più semplici e questo problema fisico complica un po’ il quadro della situazione. Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni da parte di società e giocatore. Sicuramente in questo momento l’obiettivo principale per Vlahovic è quello di recuperare dall’infortunio.