Lo ha chiesto Allegri: Juve, colpo dal Bologna

Richiesta esplicita di Massimiliano Allegri: per la prossima stagione la Juventus punterà sul talento del Bologna in grande spolvero quest’anno

Tra le squadre maggiormente in forma in questa stagione, in particolare in questa fase del campionato, spicca il Bologna. La formazione di Thiago Motta sta disputando un’ottima Serie A, meritando l’ottavo posto in classifica.

Ottimo il girone di ritorno della squadra rossoblu, rilanciata grazie alle idee tattiche originali di Motta, ma anche al lancio di diversi giovani talenti di prospettiva, alla prima vera esperienza da protagonisti nel campionato italiano. Uno di questi sembra essere finito nel mirino della Juventus. Il club bianconero non vive un momento positivo in campionato, è reduce da tre sconfitte consecutive e neanche la sospensione della penalizzazione tranquillizza i tifosi del club torinese. Intanto la dirigenza lavora sul mercato, in vista della prossima stagione.

Il club bianconero è su una delle rivelazioni di questa stagione, il difensore del Bologna Stefan Posch. Terzino destro, può giocare anche al centro della difesa, sia a 3 che a 4, e la Juve ha messo nel mirino il forte difensore, autore anche di diverse reti in questa stagione.

Posch strega la Juventus: Allegri lo vuole come sostituto di Cuadrado

Posch è stato acquistato dai felsinei in prestito con obbligo di riscatto già programmato a 5 milioni di euro. Un bell’affare da parte del Bologna, che si è assicurato un difensore dinamico, duttile e anche molto bravo in fase di spinta. Lo conferma l’assist realizzato contro il Milan sabato scorso per il gol del momentaneo 1-0 di Sansone. L’ex Hoffenheim però potrebbe subito fare il grande salto. Pare che Massimiliano Allegri sia un grande estimatore di Posch, sia per la sua duttilità tattica in difesa, sia perché ha le caratteristiche giuste per giocare a tutta fascia sulla destra: fisicità, gamba e buon piede destro con cui sfornare invitanti cross.

L’idea sarebbe quella di puntare su Posch in caso, ormai molto probabile, di addio di Juan Cuadrado. L’attuale titolare della fascia destra juventina è in scadenza di contratto e starebbe valutando proposte intriganti dall’Italia e dall’estero. L’austriaco del Bologna potrebbe rappresentare una valida alternativa. Come detto il Bologna spenderà 5 milioni di euro per il riscatto di Posch, ma per cederlo al miglior offerente è probabile che la società di Joey Saputo possa chiedere almeno il doppio. Anche il sito di valutazioni di mercato Transfermarkt ad oggi considera Posch un calciatore da almeno 10 milioni di investimento.