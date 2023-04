Ilary Blasi, Bastian si sente già padre: gli indizi

Dopo la sentenza favorevole da parte del Tribunale di Roma, ora Ilary Blasi è ancora più serena e pianifica la sua nuova vita

La parola definitiva l’ha messa il Tribunale di Roma che ha fatto chiarezza nella loro separazione. Assegno di mantenimento per i tre figli che incasseranno 12.500 euro al mese e la villa all’Eur nelle mani di Ilary Blasi che continuerà a vivere lì con loro. Così i media hanno fatto i conti in tasca a Ilary e Francesco Totti. Secondo il “Corriere della Sera” se è vero che lei si godrà la casa, per mantenerla ogni mese dovrà sborsare circa 30mila euro tra bollette, personale di servizio e manutenzione.

Una proprietà del valore di circa 18 milioni di euro, che è intestata all’ex capitano romanista e quindi toccherà ancora a lui pagare il mutuo. Ma “Il Messaggero” aggiunge altro. Oltre ai 12.500 euro per il mantenimento per i figli, l’ex capitano giallorosso dovrà versare una rata che viaggia dai 15 ai 18 mila euro al mese e si estinguerà solo nel 2041, come spiega il quotidiano romano.

Totti aveva acquistato la casa nel 2011, chiedendo un prestito alla banca e avrebbe avuto dall’istituto di credito 5 milioni di euro, con interessi annui del 2,5%. Continuerà a pagare il debito residuo, quasi 3 milioni e mezzo di euro attualmente, per molto tempo, almeno fino a quando la Blasi sarà ancora dentro la casa.

In concreto cosa significa questo nella vita della conduttrice Mediaset? In primis la donna non può godersi molto la villa, in quanto fa da spola tra Roma e Milano, dove resta alcuni giorni della settimana per lavorare sulle puntate dell’Isola dei Famosi 2023. Ma alla fine del reality sarà tutta sua e di Bastian Muller, il nuovo compagno. In fondo è già stato così e a giudicare da alcune testimonianze di chi conosce bene Totti, ci sono cose che lo hanno fatto arrabbiare. Come vedere il manager tedesco nella sua casa, mentre lui non ha mai fatto questo con la sua nuova compagna Noemi Bocchi.

Ormai entrambi stanno vivendo una nuova vita. Lo dimostra una delle ultime storie Instagram postate dalla conduttrice romana. C’è Bastian, ma anche Isabel, la piccola di casa, che sembra divertirsi molto con lui. Giocano insieme, si parlano in inglese perché Muller almeno per ora l’italiano non lo sa e quindi anche con Ilary parla quella lingua. un rapporto quasi da padre che in molti hanno già notato.

Scene di vita familiare a cui tutti dovranno fare l’abitudine. Francesco è nel suo nuovo attico a Roma Nord insieme a Noemi e ai suoi due figli, anche se cercherà un altro appartamento più vicino all’Eur. Ma per la Blasi ormai lui è il passato, lo dice anche il tribunale.