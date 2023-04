Ibra, stavolta c’è da piangere: la notizia è terribile

Ancora brutte notizie per il campione svedese Zlatan Ibrahimovic. L’esperto attaccante sta vivendo una stagione davvero traumatica.

C’è davvero ‘poco da ridere’ per Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese, con molta probabilità alle ultime settimane da calciatore rossonero, è finito nuovamente ko. Dopo essere stato fermo per infortunio per circa un mese, ai box anche durante il triplo fondamentale confronto con il Napoli, il centravanti è rientrato, almeno per la panchina, nell’ultima sfida contro il Lecce. Purtroppo, però, durante il riscaldamento si è fatto male ancora una volta. Una vera tegola per il morale del campione e di tutti i suoi fan. Arrivano infatti notizie pessime sul suo futuro.

Inutile girarci troppo attorno. Zlatan, che è stato per anni uno degli attaccanti più forti in circolazione, da un anno e mezzo a questa parte è un lontano parente rispetto al campione che tutti hanno ammirato. Già nella scorsa stagione, dopo un buon inizio, era stato falcidiato dagli infortuni, con tanti mesi ai box che lo avevano costretto a guidare la cavalcata scudetto dei suoi compagni dalla panchina o dalla tribuna.

Quest’anno però le cose sono addirittura peggiorate. Fin qui ha collezionato 4 presenze, tutte in campionato, per un totale di 144 minuti e un gol, su rigore, messo a segno di recente contro l’Udinese. Numeri da ex calciatore. Numeri che rendono impossibile anche solo ipotizzare un rinnovo con il Milan. Per questo motivo la separazione ormai sembrerebbe dietro l’angolo. E a questo punto l’orizzonte sul suo futuro da calciatore si fa sempre più fosco.

Ibra ancora ko: per lo svedese è la fine

Se fino a qualche settimana fa c’era ancora chi poteva sperare in un rientro ad alti livelli del fuoriclasse svedese, ormai sembra chiaro che Ibrahimovic potrà difficilmente tornare quello di un tempo. Per il momento di ritiro ancora non se ne parla, ma almeno per questa stagione arrivano notizie drammatiche per i suoi tifosi.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il ko riportato contro il Lecce potrebbe essere infatti più serio del previsto, e a questo punto la sua stagione sarebbe addirittura già arrivata al termine, con oltre un mese di anticipo. Quali gare salterà? Dovesse essere vera questa ipotesi, salterebbe tutte le partite finali del campionato, fondamentali per il Milan per poter conquistare il ritorno in Champions League.

La vera domanda che lo svedese e i suoi fan devono porsi, a questo punto, è però un’altra: ci sarà qualcuno pronto a dargli una nuova possibilità? Difficile immaginarlo, visto che il suo fisico, ormai fragile, sembra averlo abbandonato. Una mancanza di prospettive concrete che potrebbe portare Zlatan a prendere la decisione più dura: quella di appendere le scarpine al chiodo. Un incubo, per lui e i suoi tifosi. Ma un incubo che forse è il caso di iniziare ad accarezzare.