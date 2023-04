La Juve è già un ricordo: accordo totale e firma a zero

Uno dei prestigiosi obiettivi di mercato della Juve prende la via della Spagna: sfuma il colpo gratis per Allegri

Ha vinto la Premier League, la Champions, la FA Cup, la Coppa di Lega, il Mondiale per club: tutto quello che c’era da vincere è stato messo in bacheca negli ultimi 8 anni. Ma ora è arrivato il momento di dirsi addio. Il contratto in scadenza a giugno del 2023 non verrà rinnovato. È stato lo stesso calciatore a confermarlo nel corso di un’intervista di quasi due mesi fa.

L’attaccante, uno dei giocatori più atipici nell’esercizio del suo ruolo, cambierà casacca. Superato nella concorrenza interna sul fronte d’attacco dai milionari arrivi di ben tre elementi di spessore negli ultimi anni, il brasiliano ha progressivamente perso l’importanza che precedentemente deteneva nello scacchiere tattico del suo allenatore. La quantità industrale di assist fornita ai suoi formidabili compagni un uno dei tridenti migliori visti sui campi d’Europa negli ultimi anni – uno di essi è tra l’altro già andato via nella scorsa estate – sono diminuiti col passare dei mesi.

La società britannica ha ritenuto opportuno non continuare ad investire sul suo talento, lasciandolo di fatto libero di accasarsi altrove. In Italia la Roma, ma soprattutto la Juve, stavano aspettando il momento opportuno per affondare il colpo. Per mettere a segno il prestigioso acquisto a ‘zero’. Ma un’altra big d’Europa, specializzatasi ormai negli affari gratis, ha bruciato tutti sul tempo.

Juve e Roma a bocca asciutta: ha scelto il Barcellona

Il protagonista della vicenda, se non si fosse ancora capito, è Roberto ‘Bobby’ – come lo hanno chiamato in questi anni Inghilterra – Firmino. Gli arrivi di Diogo Jota, Darwin Núñez e, per ultimo, quello di Cody Gakpo hanno sancito il suo status di calciatore sacrificabile. Di cui si può fare a meno. La partenza di Sadio Mané aveva già privato il sudamericano di uno dei partner preferiti sul fronte d’attacco: subito dopo è toccato proprio a lui fare i conti con l’addio all’affezionato pubblico di Anfield, che negli anni lo ha eletto ad idolo. Sull’attaccante ex Hoffenheim è piombato con decisione, negli ultimi giorni, il Barcellona. Che avrebbe già in tasca l’accordo economico con l’entourage del giocatore.

E così dopo i colpi Kessié e Christensen messi a segno nella scorsa estate, che si sono aggiunti all’arrivo gratis di Memphis Depay l’anno prima, i catalani sarebbero sul punto di chiudere un altro capolavoro di mercato a costo zero. Ne è sicuro il Daily Mail, che ne riferisce la notizia nella sua edizione on line. La determinazione di Xavi, unita ad ottimi argomenti economici, avrebbero convinto il calciatore, che negli ultimi giorni era stato accostato con insistenza anche al Galatasaray.