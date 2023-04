Prima la salvezza, poi l’addio: Ochoa va in una big a zero

Ochoa è pronto a lasciare la Salernitana per andare in una big durante il calciomercato estivo. Ecco le ultime.

Arrivato per aiutare la Salernitana dopo il grave infortunio di Sepe, Ochoa con le sue parate si è preso la scena e soprattutto attirato l’attenzione di diversi club in vista della prossima stagione.

In particolare, una big di Serie A lo ha messo nel mirino ed il club è pronto a fare di tutto per portare Ochoa in rosa durante il calciomercato estivo. Naturalmente il contratto in scadenza rappresenta una possibilità in più, ma il calciatore ha rinviato tutti i discorsi sul possibile addio a fine stagione perché prima viene la salvezza.

Calciomercato: Ochoa resta in Serie A, dice sì a zero

L’esperienza di Salerno per Ochoa doveva essere quella del rilancio dopo un periodo non assolutamente fortunato e così è stato. Le prestazioni hanno confermato che si tratta di un calciatore di qualità e, soprattutto, di un portiere affidabile. Questo, secondo quanto riferito da La Città, sta portando la Salernitana a spingere per una sua conferma in rosa anche la prossima stagione.

Ma il contratto in scadenza e il pressing delle big in vista del calciomercato rende tutto molto più complicato. In particolare, il quotidiano di Salerno ha parlato di Inter, Milan e AEK Atene sulle tracce del portiere. In questo momento i rossoneri tra le tre sembrano essere più defilate considerando che hanno già chiuso per Sportiello.

Per l’Inter, invece, Ochoa rappresenta la grande opportunità soprattutto in caso di partenza di Onana. Il messicano, infatti, sarebbe il profilo giusto da affiancare ad un calciatore di poca esperienza a livello internazionale come Vicario o Carnesecchi. Difficile, infine, un sì all’AEK Atene considerando la volontà del giocatore di proseguire la propria avventura in un campionato competitivo come quello italiano e quindi la Serie A quasi certamente sarà nel suo futuro.

Mercato: la decisione di Ochoa al termine della stagione

Una cosa è certa: il futuro Ochoa lo deciderà solamente alla fine della stagione e poco prima dell’inizio del calciomercato estivo. L’estremo difensore messicano in questo momento ha intenzione di pensare alla salvezza con la Salernitana e solamente dopo inizierà a valutare la possibilità di restare in Campania oppure iniziare una nuova esperienza.

Un ruolo fondamentale lo potrebbero avere Paulo Sousa e la volontà del club di alzare un po’ l’asticella dopo un campionato sofferto. Vedremo se alla fine opterà per queta soluzione oppure accetterà la proposta di una big per chiudere nel migliore dei modi la sua carriera.