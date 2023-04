Inchiesta ufficiale e penalizzazione: primo posto a rischio

In Inghilterra rischia di scoppiare un putiferio per quanto riguarda la corsa alla promozione. Tutta colpa della mossa non ‘regolare’ della squadra.

Il calcio inglese è considerato ad oggi quello con maggiore fascino, qualità tecniche e imprevedibilità di tutto l’ambito europeo. Ma a far parlare di sé non è soltanto la Premier League, il ricco campionato britannico, bensì anche la seconda divisione.

La Championship inglese, ovvero la Serie B del calcio britannico, è un torneo sempre avvincente e ricco di sorprese. Un campionato lunghissimo, visto che presenta ben 24 squadre partecipanti, con tanto di playoff promozione e playout per la salvezza a fine stagione.

Nonostante la grande risonanza per la Championship, tale campionato rischia di essere in qualche modo falsato, o quanto meno generare un vero e proprio calderone polemico non tipico del calcio anglosassone. Tutta colpa della squadra in testa alla classifica, il già promosso Burnley.

Inghilterra, Burnley sotto accusa: avrebbe schierato la formazione di riserva contro la rivale

Il Burnley da qualche settimana ha già ottenuto la promozione aritmetica in Premier League. Stagione superlativa della formazione di Vincent Kompany, che ha dominato la Championship 2022-2023 e ottenuto il ritorno nel calcio che conta con largo anticipo.

Questa squadra però potrebbe finire nei guai. Infatti alcune giornate fa, dopo aver conquistato la promozione certa, il Burnley ha pareggiato 0-0 contro il Reading, formazione in lotta per non retrocedere in League One (la Serie C inglese). Tutto regolare all’apparenza, ma in realtà mister Kompany è stato accusato di aver ‘falsato‘ tale partita schierando un undici imbottito di riserve.

Un atteggiamento legittimo, ma non in Gran Bretagna. La EFL ha messo sotto inchiesta la partita contro il Reading per valutare se effettivamente il Burnley ha agevolato la squadra rivale presentandosi in campo, senza motivazioni specifiche, con uno schieramento inedito e meno competitivo del solito. A lamentarsi è stato in particolare l’Huddersfield, altro club di Championship che lotta per non retrocedere.

Ora il Burnley neopromosso in Premier rischia una sanzione e pure una penalizzazione. Se le indagini della lega portassero a colpevolezza della squadra di Kompany, potrebbero giungere una multa salata e anche qualche punto in meno in classifica, che però non dovrebbe teoricamente mettere a rischio la promozione. Da parte sua il Burnley ha già risposto: contro il Reading ha schierato molte riserve per dare spazio a tutti gli effettivi della rosa, al culmine di una stagione lunga, faticosa e impegnativa.