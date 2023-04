30 milioni e sostituto: Juve-Torino, nuovo affare

La Juventus è pronta a piazzare un altro colpo di calciomercato dal Torino in vista della prossima estate. I bianconeri hanno infatti messo nel mirino un perno della squadra di Juric.

Nel mirino della Juventus sarebbe finito un altro calciatore del Torino. Dopo l’affare Bremer della scorsa estate, i bianconeri potrebbero ripetere l’affare con i ‘cugini’. La stagione calcistica volge al termine ed i club sono impegnati nello studiare le strategie per migliorare le rose a propria disposizione. La Juventus sa che c’è molto da rivedere considerate le possibili cessioni, i prestiti che termineranno ed i contratti che andranno in scadenza a giugno.

Uno degli obiettivi della squadra bianconera è rappresentato da un giocatore che veste la maglia del Torino. Dopo Bremer quindi, non è da escludere che i bianconeri vadano a pescare nell’altra squadra della propria città, dando vita ad un affare che farebbe molto discutere in termini di tifoserie.

La Juventus ha inserito nella lista dei possibili acquisti per la prossima stagione Perr Schuurs. Il centrale olandese sta vivendo un’ottima stagione con la maglia del Torino meritandosi le attenzioni di diverse big, italiane ed estere.

Calciomercato Juventus, c’è un calciatore del Torino nel mirino

Arrivato dall’Ajax, si è subito imposto al centro della difesa della squadra granata con Juric che lo ha reso un perno della propria formazione. Ora le attenzioni nei suoi confronti si sono decuplicate con grandi club pronti all’affondo in vista dell’estate. Tra queste squadre c’è anche la Juventus che dovrà rivedere molto della sua rosa, anche in difesa. Non è infatti da escludere un addio di Bonucci con il centrale dei granata che rappresenterebbe una valida alternativa per sistemare il pacchetto arretrato. Nelle idee dei bianconeri ci sarebbe anche quella di abbassare la richiesta economica dei ‘cugini’ inserendo una contropartita tecnica.

Al Torino da diverso tempo piace Gatti ma l’ex Frosinone con il passare del tempo si sta imponendo sempre più nella formazione della squadra di Massimiliano Allegri. Difficile immaginare quindi ad uno scambio con il classe 1998, mentre appare molto più probabile che venga proposto il cartellino di Daniele Rugani. L’ex giocatore di Empoli e Cagliari non rientra più nei piani del tecnico livornese ed è destinato all’addio.

Il centrale ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e per la Juventus sarebbe un modo per provare a monetizzare dalla sua partenza. Un affare che non appare semplice per via dell’ampia concorrenza ma i buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire una trattativa che per i tifosi sa già di nuovo tradimento.