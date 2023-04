Sgarbo alla Roma, pagano la clausola per Dybala

Grandi movimenti attorno all’asso argentino, conteso da almeno due big: una di esse ha deciso di affondare il colpo

Pur non essendo esente, nemmeno nella sua esperienza romana, da alcuni piccoli infortuni che ne avrebbero potuto condizionare pesantemente il rendimento, l’avventura di Paulo Dybala nell Capitale può definirsi piuttosto positiva. Il calciatore ha tolto le castagne dal fuoco all’undici di José Mourinho in più di un’occasione. Sia da titolare che da subentrato, come è accaduto di recente nel match contro il Feyenoord in Europa League, l’argentino è decisivo. Sempre.

In attesa di capire cosa ne sarà della stagione della Roma – la squadra è in piena corsa per un posto in Champions League e sarà impegnata nelle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen – il campione del mondo riflette sul suo futuro. A far tremare i tifosi giallorossi c’è sempre quella famosa clausola di 20 milioni, ma di 12 per le squadre estere, che potrebbe far gola a vari club disposti ad investire sull’indiscutibile talento del sudamericano.

In particolare, fermo restando che la decisione finale sulla sua prossima eventuale destinazione spetta al calciatore, ci sono due società spagnole che hanno messo gli occhi sulla Joya. Una in particolare avrebbe deciso di rompere gli indugi in anticipo: una mossa per battere la concorrenza dei rivali.

Dybala riflette: tentazione spagnola

Innanzitutto, partiamo da un presupposto: Dybala sta benissimo a Roma e non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la Capitale. Se però i giallorossi dovessero fallire la qualificazione alla prossima Champions League, tutto tornerebbe in ballo. Soprattutto se a cercare l’argentino sono, come sostiene il portale spagnolo ‘Elgoldigital’, le due squadre di Madrid. In particolare, conscio del feeling che lega l’ex bianconero a Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, il Real Madrid vorrebbe bruciare sul tempo i rivali cittadini. Bussando da subito alla porta dei giallorossi col cash necessario per onorare la clausola.

La mossa avrebbe il duplice effetto di essersi garantiti un calciatore dalle indubbie capacità, e nel contempo aver operato uno sgarbo niente male nei confronti dell’Atletico. Che per primo era piombato sul fantasista tentando anche la carta della cospicua colonia argentina che popola la rosa colchonera. E Dybala cosa fa? Dybala riflette. Impossibile scartare a priori la proposta del Real Madrid, il club più blasonato al mondo. Del resto se la Roma, come sembra voglia fare, lo chiamasse in sede per firmare l’adeguamento dell’ingaggio che annullerebbe automaticamente la clausola, il problema di sfogliare la margherita nemmeno si porrebbe. È quello che si augurano i tifosi giallorossi, assolutamente impreparati a salutare il loro idolo dopo appena un anno di matrimonio.