Polveriera Chelsea: il Milan piazza il colpaccio

Conquistata la semifinale di Champions League, il Milan ha messo da parte un bel tesoretto con i proventi UEFA. Denaro che i rossoneri potranno reinvestire durante il prossimo calciomercato.

Uno degli obiettivi della squadra meneghina è nel Chelsea. Il club londinese dovrà cedere diversi esuberi in estate ed i buoni rapporti tra i club potrebbero favorire l’affare. La stagione del Chelsea è stata sicuramente da dimenticare. Tre allenatori diversi ma sempre delusioni dal campo, sia in Inghilterra che in campo internazionale. I londinesi rischiano fortemente di restare fuori dalle prossime coppe europee e, considerata l’ampia rosa a disposizione, dovranno per forza di cose cedere alcuni pezzi pregiati.

Stando a quanto affermato dal Daily Mail sarebbero molti i giocatori sul piede di partenza ed uno di questi potrebbe fare al caso del Milan, alla ricerca di pedine che possano alzare ulteriormente il tasso tecnico della formazione a disposizione di Stefano Pioli.

I rossoneri starebbero pensando a Pulisic. Il giocatore statunitense è fuori dai piani del Chelsea e potrebbe salutare in estate. I buoni rapporti tra le due squadre potrebbero favorire l’affare considerato il fatto che spesso, negli ultimi anni, Milan e Chelsea hanno lavorato insieme come dimostrato per i casi relativi a Tomori e Bakayoko.

Calciomercato Milan, si profila un colpo dal Chelsea

Il giocatore statunitense andrebbe a rappresentare un’alternativa di livello per il Milan per quello che riguarda la trequarti. Un ruolo che al momento per i rossoneri rappresenta un punto interrogativo. Brahim Diaz infatti è in prestito dal Real Madrid e gli spagnoli potrebbero volerlo riportare a casa. Delusione totale invece De Ketelaere che al momento non ha dimostrato di saper ricoprire il ruolo di trequartista titolare della squadra di Stefano Pioli.

Se da una parte c’è l’interesse da parte del Milan per Pulisic, con il trequartista che è in scadenza di contratto nel 2024, dall’altra c’è quello del Chelsea per un gioiello del Milan. I rossoneri infatti devono provare a resistere all’assalto dei Blues per Rafael Leao. Il portoghese infatti è un pallino della squadra londinese che in estate è pronta a dare l’affondo per l’attaccante esterno considerato il fatto che il rinnovo di contratto stenta ad arrivare. Il Milan sta provando a blindare il suo principale gioiello, ma la situazione non è semplice e l’interesse delle big europee complica e non poco le trattative per il rinnovo.