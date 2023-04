La Juve dice addio al campione del mondo: firma lampo

Il calciomercato della Juventus riparte con una beffa: nel mirino nella sessione invernale, rischia di sfumare definitivamente in estate.

Dopo due sconfitte consecutive in campionato la Juve può finalmente esultare. La sospensione della penalizzazione di 15 punti e la qualificazione alle semifinali di Europa League ha dato nuove certezze al club bianconero. E ora ci sarà uno straordinario finale di stagione.

Ora testa al campionato con i bianconeri in piena corsa per la Champions e poi solo dopo spazio alla semifinale di ritorno di coppa Italia contro l’Inter. All’andata è finita 1 a 1, ora i bianconeri proveranno a raggiungere la finale a San Siro. La dirigenza intanto non perde di vista il calciomercato, ma un nome molto intrigante potrebbe presto sfumare.

Lo ha seguito con insistenza nel calciomercato invernale con alcuni tabloid inglesi che vedevano in Alexis Mac Allister, il principale obiettivo della Juventus di Allegri per la prossima stagione. La Vecchia Signora deve fare i conti con un’ampia concorrenza e con il prezzo del cartellino che continua a salire vertiginosamente.

Calciomercato Juve, beffa a sorpresa e pressing del City

Il Manchester City è già al lavoro sul mercato visto i possibili addii di Ilkay Gündogan o Bernardo Silva, che devono ancora decidere se rinnovare il proprio contratto o meno con gli SkyBlue. Per questo Pep Guardiola, secondo TodoFichajes.com, è alla ricerca di un centrocampista di caratura internazionale nell’evenienza di un addio a fine stagione. Un giocatore che piace molto è Alexis Mac Allister. Argentino, di prospettiva, reduce da un ottimo Mondiale (in cui ha tolto il posto da titolare a Paredes), lascerà il Brighton nel prossimo mercato: i gabbiani, però, non lo lasceranno partire per meno di 75 milioni di euro. Cifra che soltanto un numero ristretto di club può permettersi e, tra questi, ci sono proprio i Citizens.

Cresciuto nell’Argentinos Juniors, ha un passato importante nel Boca: con gli Xeneizes ha collezionato 20 presenze, 2 gol e 4 assist, prima del suo approdo in Europa, nel massimo campionato inglese. Punto fermo del centrocampo di De Zerbi, con il Brighton ha messo a segno 10 gol in 30 presenze tra Premier League ed FA Cup, competizione in cui i gabbiani hanno raggiunto la semifinale che disputeranno contro il Manchester United di Ten Hag. Il futuro del classe ’98 di Santa Rosa sembra ormai essere segnato da tempo, con il club rivelazione di questa edizione di Premier pronto a cederlo in estate per una cifra importante.