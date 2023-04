Perin nell’altra big di A: scambio alla pari

Il futuro di Mattia Perin lontano dalla Juventus ma ancora in Serie A: spunta l’ipotesi scambio con l’altra big

L’infortunio di Szczesny in corso d’opera gli ha dato la possibilità, occasione molto rara a dire il vero negli ultimi mesi, di mettersi in mostra. Mattia Perin è stato tra i protagonisti del successo della Juventus per 1-0 sullo Sporting CP, nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Il portiere ex Genoa e Pescara si è fatto trovare pronto e in questa stagione le sue presenze in campo sono state davvero merce rara. Solo 9 in Serie A, 15 nel complesso, per il 30enne di Latina che ha dimostrato sempre un affidabilità davvero rara per un numero 12.

Ecco quindi che, nonostante il contratto in scadenza nel 2025 con la ‘Vecchia Signora’, l’ipotesi di un addio non è nemmeno tanto lontana. Perin può ancora dare molto nel calcio italiano ed è per questa ragione che, da titolare, potrebbe far gola a diverse realtà in Serie A. Una di spicco, in particolare, può essere la Roma di Josè Mourinho. Perchè Tiago Pinto, dirigente del club capitolino, è alla ricerca di un sostituto di Rui Patricio. Il portiere lusitano, classe 1988, vedrà esaurire il suo contratto nel 2024 ma potrebbe effettivamente salutare Roma molto prima.

Perin, c’è la Roma: lo scambio fa felice Allegri

Ed è così che il nome di Perin sembra intrigare non poco la Roma, che ritiene il portiere della Juventus un profilo di assoluto spessore per la stagione 2023/24. Il club giallorosso avrebbe già le idee chiare, in vista del calciomercato estivo, su quella che potrebbe essere l’offerta da recapitare alla ‘Vecchia Signora’ per convincerla a lasciar partire Perin.

7-8 milioni di euro cash, non di più. Ma intanto la Juventus deve pure fare i conti con Szczesny, accostato in diversi momenti ad un possibile addio visto anche che il nazionale polacco rimane in scadenza tra poco più di dodici mesi con la società piemontese. Ecco quindi che da qui a qualche mese il discorso per Perin alla Roma potrebbe aprirsi, con Rui Patricio lontano dalla porta giallorossa ed una trattativa che da acquisto potrebbe in breve tempo tramutarsi in uno scambio. Perchè, oltre all’ipotesi di soli cash sul piatto in direzione Torino, giallorossi e bianconeri potrebbero finire per ragionare in uno scambio alla pari.

Da un lato, appunto, Perin che sarebbe il nuovo titolare indiscusso nella Capitale. Dall’altro Rick Karsdorp, laterale olandese che dopo lo ‘scontro’ con Mourinho è stato reintegrato in rosa a titolo temporaneo ma è evidentemente destinato a dire addio. L’ex Ajax piace da tempo alla Juventus che già a gennaio, in tempi di maretta tra lo ‘Special One’ ed il terzino, aveva pensato al possibile assalto. Situazione dunque in divenire, con Karsdorp che rappresenterebbe l’arma giusta per la Roma per prendersi Perin, senza mettere mani al portafogli.