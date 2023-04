Assalto clamoroso, portano via Lautaro Martinez

Protagonista assoluto nel 3-3 contro il Benfica. Un gol da attaccante vero: Lautaro Martinez vuole portare l’Inter in finale.

Il campione argentino si è preso in mano l’Inter nei momenti che contano, ancora una volta. Il giocatore, un po’ in affanno nell’ultimo periodo, è salito in cattedra nella sfida di San Siro. Tra Serie A e Champions, l’attaccante argentino era a secco dal 5 marzo: l’ultimo gol del Campione del Mondo risale alla sfida contro il Lecce.

Il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere in bilico all’Inter. Il giocatore, accostato per diverse stagioni al Barcellona, ha sempre messo in cima alle preferenze la permanenza in nerazzurro e, da cinque stagioni è uno dei punti fermi della formazione meneghina, forte anche di un contratto in scadenza nel 2026.

In passato l’argentino era considerato tra i papabili partenti, ma alla fine il direttore sportivo Piero Ausilio e l’amministratore delegato Beppe Marotta avevano optato per scelte diverse. Ora la situazione sembra essersi capovolta con l’idea dell’Inter abbondantemente chiara sul calciomercato.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez nel mirino del Chelsea

La Premier League osserva con decisione il Toro e in estate, potrebbe verificarsi un’offensiva da parte del Chelsea. I Blues devono definire il futuro di Lukaku, al momento in prestito all’Inter e, allo stesso tempo, sono intenzionati a rinforzare ulteriormente l’attacco per la prossima stagione.

Per i Blues potrebbe essere centrale il ruolo di Big Rom, con il Chelsea che potrebbe recapitare all’Inter un’offerta complessiva da 90-100 milioni di euro: cash più una contropartita, in questo caso il belga, che ha fatto di tutto per tornare in nerazzurro dopo una sola stagione con i Blues. Prelevato dall’Inter nel 2018 dal Racing de Avellaneda, nel corso del tempo Lautaro Martinez si è preso sulle spalle l’attacco nerazzurro e, in cinque stagioni, ha collezionato 92 gol in 225 presenze.

Lautaro Martinez è intenzionato a chiudere al meglio la stagione. Ci sono due semifinali da giocare. Il doppio confronto con il Milan in Champions League, e quella di ritorno di Coppa Italia con la Juventus dopo l’1-1 dello Stadium. Senza dimenticare il campionato e l’obiettivo quarto posto, distante al momento due sole lunghezze e occupato dai cugini rossoneri. L’Inter ha bisogno di un’alternativa valida a Lautaro Martinez. Il club meneghino sta facendo le sue valutazioni, vorrebbe un nuovo attaccante di prospettiva che possa prendere il posto del Tucu Correa nel calciomercato estivo…