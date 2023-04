Arnautovic in una Big italiana: affare da urlo

Marko Arnautovic, dopo la buona stagione disputata, può salutare il Bologna nel prossimo calciomercato estivo.

L’attaccante rossoblu, infatti, sta disputando un ottima stagione, nonostante diversi problemi fisici che lo hanno tenuto fermo per diverso tempo. In 16 partite di campionato ha siglato otto reti e fornito due assist, a dimostrazione di quanto sia importante nello scacchiere tattico di del tecnico Thiago Motta. Le ottime prestazioni fornite con la maglia del Bologna, hanno portato diversi club a mettergli gli occhi addosso per la prossima stagione.

A tal proposito, una big nostrana pare intenzionata a fare sul serio per strapparlo ai rossoblu e rinforzare il proprio reparto avanzato. Il Bologna, dal canto suo, potrebbe prendere in considerazione la cessione, con il calciatore che è un pò avanti con l’età e vede diversi problemi fisici.

Cessione Arnautovic, il Bologna valuta: l’Inter ci pensa

La dirigenza del Bologna, infatti, pare si sia decisa a cederlo in caso di offerte soddisfacenti. Proprio per questo, diverse società sembrano avergli messo gli occhi addosso, tanto che possono decidere di avviare i contatti con i rossoblù per capirne le richieste. Tra queste troviamo l’Inter, che può rivoluzionare il proprio reparto avanzato in estate.

Tra i calciatori che possono lasciare Milano troviamo Romelu Lukaku, Edin Dzeko e Joaquin Correa. Il belga, vista la deludente stagione, farà ritorno al Chelsea in attesa di nuova sistemazione, che potrebbe essere sempre in Italia. Il bosniaco, invece, vista l’età che avanza, non è certo di rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno. L’argentino campione del mondo non è mai esploso dal giorno dal suo arrivo dalla Lazio, e questo ha portato la società a metterlo sul mercato in estate, con diversi club di Premier League che potrebbero presto chiedere informazioni.

Viste le possibili partenze, l’Inter pare aver individuato nell’attaccante austriaco il giusto profilo per rinforzare il proprio reparto. Per Marko Arnautovic si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2009/2010. Si tratterebbe di un colpo importante per la società milanese, che si assicurerebbe un attaccante dalla grande esperienza sia in Italia che in Europa. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Marko Arnautovic pronto a salutare il Bologna dopo due anni dal suo arrivo. L’Inter è pronta a riabbracciarlo dopo tredici anni dall’ultima volta. Il popolo rossoblu ora trema davvero.