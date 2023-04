Pochettino in una big: lo vuole il presidente, firma imminente

Mauricio Pochettino si prepara a diventare il nuovo allenatore di una big. Il presidente lo ha scelto ed ora la firma sembra essere imminente.

Dopo l’ultima esperienza al PSG non andata nel migliore dei modi, Mauricio Pochettino ha sicuramente voglia di tornare in panchina e l’occasione potrebbe cambiare già nei prossimi giorni anche se molto dipenderà dalla volontà del tecnico di accettare la proposta.

Il presidente ha individuato Pochettino come profilo giusto per la panchina ed ora la firma per la big sembra essere imminente. Naturalmente fino a quando non c’è l’accordo tutto può succedere e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato: Pochettino in panchina, lo vuole il presidente

Mauricio Pochettino ha voglia di rilanciarsi e soprattutto dimenticare un periodo non sicuramente facile per la sua carriera. L’esperienza sulla panchina del Tottenham lo aveva portato ad essere uno degli allenatori più ambiti a livello internazionale. Poi c’è stata la scommessa PSG non vinta ed ora la situazione inizia ad essere molto critica e soprattutto si rischia di non riuscire a trovare magari l’occasione giusta per fare il salto di qualità ed iniziare ad ambire a traguardi assolutamente importanti per un allenatore come l’argentino.

Ma, secondo quanto riferito dal Daily Mail, l’occasione sembra essere dietro l’angolo per Pochettino e stiamo parlando del Chelsea. Il club inglese, che in passato ha sondato diversi nomi, vorrebbe puntare tutto sull’ex Tottenham e per questo motivo non ha ancora chiuso con gli allenatori contattati.

La strada, per i motivi che abbiamo già illustrato in precedenza, non è assolutamente semplice. Pochettino, infatti, starebbe aspettando il Tottenham e solamente dopo prenderà una decisione sul suo futuro. Ma il Chelsea rappresenta forse l’occasione giusta per rilanciarsi e provare ad aprire un ciclo come fatto in passato. Il club inglese rischia di rimanere fuori dalle coppe e questo rappresenta un motivo in più per provare a sposare il progetto.

Mercato: il Chelsea vuole Pochettino

Come detto, Pochettino è il nome in pole position per la panchina del Chelsea. Il tecnico italo-argentino piace molto al club inglese ed ora si aspetta la decisione del diretto interessato considerando anche che ci sono altre squadre che nelle prossime settimane potrebbero cambiare allenatore.

Una cosa è certa: il puzzle delle panchine inizia a farsi interessante e Pochettino è uno dei più ambiti. Vedremo se alla fine ci sarà la fumata bianca con il Chelsea oppure la mancata qualificazione in Europa costringerà il tecnico a fare un passo indietro e magari puntare su un’altra squadra.