Offerta assurda di Cr7: addio a un super tecnico di Serie A

Cristiano Ronaldo guarda ancora in Serie A. Questa volta potrebbe toccare il mondo degli allenatori del nostro campionato.

Dal giorno del suo arrivo in Qatar il portoghese Cristiano Ronaldo ha avuto un ruolo sempre più importante nel club dell’Al Nassr. Dopo un inizio difficile il calciatore ha cominciato ad andare a segno con regolarità, ma il club ha continuato a vivere difficoltà. Per questo motivo si è giunti all’esonero del tecnico (ex Roma) Rudi Garcia.

L’avventura di CR7 nel calcio arabo va un po’ troppo in maniera umorale. Tra scenate in campo, accuse agli avversari e quant’altro, l’unica positiva da segnalare è il maxi stipendio riuscito a strappare nonché la benevolenza della proprietà. Gli emiri hanno un portafoglio grande, possono spendere e accontentare le onerose richieste dell’esperto attaccante portoghese. L’esonero di Rudi Garcia, avvenuto recentemente, ha confermato come ci sarà aria di rivoluzione.

Come riporta AS, l’ultima follia per l’Al Nassr potrebbe arrivare dall’ingaggio del prossimo tecnico. Da prendere in Serie A, patria di tattica e di gioco, dove poter convincere un allenatore a suon di milioni, andando ad allenare CR7 e gli altri campioni che arriveranno nel prossimo futuro.

Ronaldo vuole il tecnico della Serie A

Non è un capriccio estemporaneo, quanto invece la necessità di poter costruire un clima di calcio puntando a vincere tutto quanto possibile. CR7 vuole lasciare il segno anche nel non eccezionale calcio arabo, ha un ruolo di ambasciatore da poter sfruttare e vuole trascinare alla vittoria anche l’Al Nassr. Che accontenterà il portoghese, andando direttamente su un tecnico in Serie A con una folle offerta da recapitare e che farà saltare il banco. Il club qatariota sarebbe pronto a presentare una clamorosa offerta da 100 milioni di euro per il tecnico della Roma Josè Mourinho.

Un biennale a queste cifre sarebbe davvero difficile da rifiutare, sarà una sorta di pensione dorata per il tecnico portoghese, che potrebbe così lasciare la Roma a fine stagione. Una bomba di mercato vera e propria, a sessant’anni ci sarebbe… quest’ultimo “sacrificio” per Mourinho, andando ad allenare CR7 e sicuramente dando il suo apporto a livello di leadership. Una sfida che parte dal lato economico e proseguirà nel tentativo di far crescere il campionato e l’intero movimento, ambizioso e con altre idee per il futuro.

Mourinho e Ronaldo si ritroverebbero dopo i tempi del Madrid. Pur connazionali, hanno sempre avuto uno strano rapporto, un po’ di affetto e un po’ di odio. CR7 ai tempi di Madrid imputava a Mourinho di esasperarlo con qualche concetto tattico di troppo, Mou invece voleva trattare tutti allo stesso modo.