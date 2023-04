Del Piero e Ancelotti: doppio ritorno clamoroso

Del Piero e Ancelotti potrebbero prepararsi ad un doppio ritorno che ha del clamoroso. Un sapore di vissuto che tutti apprezzeranno

Alessandro Del Piero e Carlo Ancelotti sono due dei personaggi più importanti della storia del calcio italiano. Sono in poche le persone che hanno scritto pagine di storia così importanti. E’ molto difficile replicare quello che hanno fatto, nel caso del tecnico, sia come calciatore che come allenatore. Tutti gli appassionati non fanno fatica a ricordare le loro gesta. In primis poiché ancora oggi incantano con ricordi (nel caso di Del Piero) e prestazioni eccellenti (nel caso di Ancelotti). Insomma, chiunque segua il calcio da un bel po’ di anni sa che sono due nomi che non hanno bisogno di alcuna presentazione.

Nel primo caso si parla di un giocatore che ha scritto la storia del calcio. Italiano e non. Recordman assoluto di presenze e di reti con la maglia bianconera. Alex vive la Juve come casa sua ed ancora oggi si discute di un possibile ritorno nella dirigenza bianconera. Il suo recente ritorno a Torino per assistere alla partita contro l’Hellas Verona parla chiaro. L’accoglienza del pubblico non è passata inosservata, lasciando il campione in un mix di emozioni molto forti. Cosa che non viveva da tempo, quantomeno da quando ha preso la decisione di ritirarsi dal calcio giocato.

Nel secondo caso parliamo di un allenatore che ha fatto la storia di questo sport. Nell’ultima stagione ha vinto la Champions League sulla panchina del Real Madrid. Nell’annata corrente vorrebbe replicare quanto svolto precedentemente, con la consapevolezza che la conferma in Liga sembra ormai praticamente sfumata. A questo proposito i due si sono sempre stimati. Due figure vincenti, iconiche e che per il calcio nostrano e per quello estero hanno dato tanto. Ponendosi come un esempio per tutti. L’ex bandiera bianconera ha colto la palla al balzo per tessere le lodi in favore di Ancelotti, le sue parole.

Del Piero su Ancelotti: parole sconvolgenti

La stima che Del Piero nutre nei confronti di Ancelotti non è certamente qualcosa di nuovi. Il tono di rispetto ed elogio del calciatore sul tecnico bianconero è impressionante. Alex lo ha definito infatti come il miglior allenatore di tutti i tempi. Riconoscimento decisamente lodevole, visto i grandi tecnici con il quale Alex ha lavorato nella sua carriera.

La dichiarazione in questione risale al 2014. I tempi sono certamente cambiati, ma non il fatto che l’opinione dell’ex giocatore trovi assolutamente conferma. E questo può toccare anche il mercato. La Juve potrebbe pensare a Carlo in caso di eventuale ingresso di Alex nella dirigenza.