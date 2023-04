Marotta, che beffa: addio definitivo all’Inter

Pessime notizie per il calciomercato dell’Inter: il gioiello adesso può davvero dire addio alla maglia nerazzurra

Se in Champions le cose sembrano andare piuttosto bene, per l’Inter non è lo stesso in campionato. Il club nerazzurro ha perso le ultime tre gare consecutive in casa ed è reduce da un pesante ko casalingo contro il Monza. Una rete dell’ex Caldirola ha sancito la sconfitta per gli uomini di Simone Inzaghi.

Barella prima e Lukaku poi sembrano aver aperto la strada della semifinale al gruppo allenato da Simone Inzaghi. In attesa del ritorno e di capire eventualmente chi affrontare tra Napoli e Milan in un derby tutto italiano, le attenzioni in casa Inter sono ora rivolte altrove. In primis al calciomercato che, dal 1 luglio, riserverà una serie di cambiamenti davvero importanti alla squadra nerazzurra. Le situazioni spinose non mancano, a partire dalla difesa.

Milan Skriniar ha già detto sì al PSG ed è pronto a sbarcare sotto la Tour Eiffel, dopo aver siglato un ricchissimo contratto con la società di Al-Khelaifi. Attenzione pure a de Vrij, in scadenza a giugno e vicino a salutare a zero, ma non solo. Alessandro Bastoni, considerato da molti come il possibile perno della retroguardia del futuro, non ha ancora firmato il prolungamento e con il contratto che si esaurirà tra poco più di un anno, il rischio partenza è dietro l’angolo.

Inter, il gioiello saluta: ecco dove giocherà

Se in mediana invece molto dipenderà dalla decisione su Brozovic, se lasciarlo partire per fare cassa o continuare a puntare sul talento croato, è in attacco che non arrivano buone notizie per Marotta e Ausilio. Edin Dzeko a 37 anni pare vicino a salutare: l’entourage del bosniaco e la dirigenza meneghina non ha trovato l’intesa per rinnovare, soprattutto sulla durata dell’accordo. Il prestito di Lukaku dal Chelsea e l’eventuale riscatto andrà ridiscusso col Chelsea mentre per Correa si valuteranno proposte.

Ecco perchè almeno 1-2 innesti di spessore, in avanti, dovranno arrivare. Ed uno dei nomi che l’Inter ha inseguito a lungo pare virtualmente destinato a sfumare definitivamente. Si tratta di Marcus Thuram, corteggiatissimo da diverse big sparse per l’Europa e ormai da tempo deciso a lasciare a parametro zero il Borussia Monchengladbach il 30 giugno 2023.

Una pista ghiotta, almeno lo è stata sin dall’anno scorso, per l’Inter: adesso, però, pare tutto poter finire in frantumi da un momento all’altro. Il giocatore, infatti, non considera l’Inter una priorità e nei suoi piani vi sono altre ipotesi. Premier League, Liga o Bundesliga. Sia per una questione di prestigio che economica: l’Inter, al momento, non potrebbe pareggiare la proposta di ingaggio da vero top player che le concorrenti avrebbero già portato avanti. Il figlio d’arte è quindi destinato ad allontanarsi dalla Serie A e dall’Inter: la scelta è quasi definitiva.