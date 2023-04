Vogliono Bastoni: maxi scambio con l’Inter

Il difensore mancino dell’Inter è sempre richiestissimo sul mercato: il top club europeo ci prova col doppio scambio

Nella notte di Lisbona, quella che ha certificato la rinascita dell’Inter, dopo i disastri in campionato, ha brillato lucente la stella di Alessandro Bastoni. Il pupillo di Antonio Conte non è stato solamente impeccabile in fase difensiva, ma si è reso decisivo anche quando si è trattato di spingere sulla corsia di competenza: dai suoi piedi infatti sono partiti sia l’assist per il primo gol di Barella che la sventagliata che poi ha portato al cross di Dumfries che ha impattato il braccio di Joao Mario.

Avere un difensore con queste caratteristiche, in grado quindi sia di difendere che di impostare il gioco da dietro grazie ad una tecnica da centrocampista, è un lusso. Lo sanno bene Marotta e Inzaghi, ma se ne sono accorti anche in giro per l’Europa. Non a caso il classe ’99 nativo di Casalmaggiore è corteggiato da tempo dai club di Premier League, che aspettano il momento giusto per affondare il colpo.

La situazione contrattuale dell’ex Parma – contratto in scadenza a giugno 2024 – pone i nerazzurri in condizione di pericolo, anche perchè alla finestra si è ora affacciata un’altra grande società. Che potrebbe bussare alle porte della dirigenza meneghina proponendo un doppio scambio.

Bastoni, spunta il Barcellona: la proposta di Xavi

Il contratto del difensore nerazzurro è la chiave di volta di una possibile partenza anticipata del calciatore. In assenza di un accordo su prolungamento del matrimonio infatti, l’Inter potrebbe essere costretta a valutare le proposte delle altre società. Tra queste il Barcellona, alle prese sì con problemi di liquidità, ma con le stesse ambizioni di sempre. Approfittando di una rosa extralarge, piena zeppa di esuberi tecnici, i catalani potrebbero mettere sul piatto diverse pedine per convincere l’Inter a liberare il suo gioiello.

I blaugrana a luglio riaccoglieranno alla base Sergiño Dest e Samuel Umtiti, attualmente militanti nel Milan e nel Lecce, che non verranno riscattati dalle loro attuali società. Il difensore statunitense e il possente difensore centrale francese potrebbero essere le contropartite tecniche da inserire nel maxi scambio che porterebbe l’Azzurro a Barcellona. I due colmerebbero delle lacune tecniche presenti nella rosa dei meneghini. Dest prenderebbe il posto di Dumfries, destinato all’addio. Il transalpino potrebbe invece fare le veci di Milan Skriniar, che ha già prenotato il check-in per il volo verso Parigi. Nonostante la società blaugrana possa arrivare ad aggiungere un conguaglio cash per completare l’affare, difficilmente lo stesso andrà a buon fine. Marotta ha infatti sempre chiesto cash e solo cash per il suo giocatore.