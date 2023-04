Il costume è solo un filo: Canalis bollente

La nota showgirl, conduttrice ed imprenditrice, delizia i sui fans con una foto che mostra il suo invidiabile fisico

Bella e brava. Intelligente e lungimirante. Tutto questo è Elisabetta Canalis, volto notissimo della TV e dello show business per via del suo passato – e tutti si ricordano gli esordi assoluti, come Velina di Striscia La Notizia – ma anche e sopratutto del suo presente. Fatto ancora di televisione- è conduttrice del programma ‘Vite da Copertina’, ma anche di imprenditoria più che redditizia nel settore del fitness.

Una vita e una carriera invidiabile insomma, fatte di legami sentimentali con notissimi personaggi del mondo del calcio (Christian Vieri, con cui si è accompagnata nei primi anni 2000) e dello spettacolo, con la chiacchieratissima relazione con George Clooney, la superstar di Hollywood con cui intrattenne una relazione dal luglio 2009 al giugno 2011. Non è stato però questo il legame più importante per la donna sarda, che nel settembre del 2014 si è sposata negli USA col chirurgo italo-americano Brian Perri.

La coppia ha vissuto a Los Angeles insieme alla figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015. Successivamente, ed è notizia di appena un mese fa, è arrivata la separazione. Stando ai documenti legali, emersi da indiscrezioni che sempre hanno accompagnato la vita dei due, l’ormai ex coppia avrebbe chiesto l’affidamento congiunto della bambina. Nel frattempo la vita di Elisabetta è scandita anche dai numerosi aggiornamenti social che la stessa showgirl posta sui propri profili.

Elisabetta Canalis in piena forma: che fisico!

Approfittando del lancio di una nuova linea di costumi creata da Canalis per una nota azienda del settore, la showgirl ha voluto condividere sul suo profilo Instagram i suoi esemplari. Ovviamente indossati da lei stessa, visto anche che forse è un po’ difficile trovare qualcuno che possa indossarli meglio di lei. Il risultato è stato strabiliante. I fans sono letteralmente impazziti nell’ammirare il fisico scultoreo dell’ormai 43enne sarda.

Sebbene non ci siano cifre ufficiali sul patrimonio stimato di Canalis, la nota rivista americana Forbes l’ha già inserita tra le donne più ricche del mondo. Le sue ‘disponibilità economiche’, comprensive ovviamente di beni immobili, sponsorizzazioni e quant’altro, dovrebbe comunque aggirarsi intorno ai 90 milioni di euro. C’è chi potrebbe decidere di godersi semplicemente la vita con le ricchezze accumulate grazie al lavoro che l’ha vista protagonista negli ultimi anni. Elisabetta invece è sempre in movimento, sempre in forma, sempre sulla cresta dell’onda. Per una come lei il successo più grande sarà sempre quello che deve ancora raggiungere.