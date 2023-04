Sabrina, intimo trasparente: si vede tutto

L’intimo trasparente di Sabrina Salerno ha fatto impazzire i fan. Dopo aver visto questo scatto hanno tutti quanti fatto i salti di gioia

Nonostante l’età che avanza la cantante Sabrina Salerno riesce ad essere ancora un ‘gran bel vedere’ per gli occhi. Un mix di emozioni fortemente contrastanti avvolge l’animo di chi si ferma a guardare i suoi scatti. In questo caso più che mai vale la legge del limitarsi a guardarla, e visti i risultati si può dire come vada più che bene come compromesso. Sabrina ha 55 anni, ma continua ad emozionare i suoi fan a suon di foto provocanti e molto sensuali. Immagine che senza dubbio restano impresse nella mente.

Tutte ma senza mai scadere nella volgarità. Cosa che spesso e volentieri accade alle personalità del settore. Alle volte consapevolmente, altre volte no. Ad ogni modo ciò che conta in questi casi è il risultato. Ed è pienamente soddisfacente, dati alla mano. La bella showgirl classe 1968 ha dimostrato di essere protagonista sui social, come fanno sempre più le sue colleghe. Più passano gli anni, più rimane meravigliosa come sempre. Scoperta a inizio carriera dall’intuito di Claudio Cecchetto, oggi ha mantenuto la sua fama solida.

Uno degli ultimi scatti pubblicati sul suo Instagram testimonia pienamente quella che ormai è una tendenza vera e propria. Tendenza che, come per la più forte delle “onde”, non vuole proprio saperne di perdere terreno. Lo testimoniano a loro volta i commenti positivi che puntualmente riceve. Chiaramente senza mai spingersi oltre, soprattutto visto i divieti social. Il suo pubblico, comunque, raramente perde occasione di dimostrare tutto il suo affetto alla propria beniamina. Nonché sinonimo di bellezza ancora oggi. Con questa foto ha voluto ribadire ulteriormente un concetto che è già noto a tutti.

Sabrina incanta tutti: fisico da paura

La foto pubblicata da Sabrina Salerno è uno spettacolo di grandissimo livello, addirittura forse esagerato. Sabrina in lingerie non ha lasciato scampo ai suoi fan, quasi increduli nel commentare gli scatti di una donna ancora bellissima, nonostante l’età che avanza. Quasi un’impresa non da poco, Sabrina si mantiene ancora in forma e incanta con le sue forme.

In questo scatto si può vedere la showgirl in forma smagliante. Bella come non la si vedeva da tempo. Fare meglio delle volte precedenti era davvero difficile, ma lei ci è riuscita senza chissà quali sforzi. Il risultato è stato ovviamente un successo assicurato, come era lecito aspettarsi.