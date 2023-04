Tutti pazzi per Barella: scambio più cash dal top club

Nicolò Barella è sotto osservazione dal club di Premier League. Pronta l’offerta all’Inter in vista della prossima sessione di mercato.

L’Inter di Simone Inzaghi vive una situazione, a dir poco paradossale. La squadra nerazzurra, ad inizio stagione indicata tra le papabili vincitrici dello Scudetto, rischia di rimanere persino fuori dalla Champions League in vista del prossimo anno.

Un cammino terribile nel 2023 quello della formazione di Simone Inzaghi, che ha perso contatto con la vetta e buttato alle ortiche numerose occasioni. Basti pensare che da gennaio in poi l’Inter è stata sconfitta in campionato da squadre come Fiorentina, Spezia, Empoli, Bologna e Monza. La classifica parla chiaro. L’Inter è ancora in corsa per un posto Champions, ma è attualmente al quinto posto, a ben 10 punti di ritardo dalla Lazio che è seconda ed a -2 dai rivali del Milan che sono quarti. La situazione è complicata ma non così drammatica, eppure urge una svegliata alla squadra di Inzaghi.

Il problema è che se l’Inter non dovesse centrare la qualificazione in Champions League, dovrà fare a meno di introiti importanti e necessari in arrivo dalla Uefa. Oltre che fare i conti con una stagione fallimentare, almeno in campionato. Il rischio è quello di dover sacrificare qualche gioiello sul mercato, tenendo presente che l’Inter perderà già Milan Skriniar a costo zero, direzione PSG. Un altro titolarissimo che potrebbe finire sul mercato, suo malgrado, è il centrocampista Nicolò Barella. Una delle anime dell’Inter, decisivo nei quarti di finale di Champions contro il Benfica, è un calciatore richiestissimo.

Inter, Barella sacrificato senza Champions: c’è l’offerta del Chelsea

Nonostante un contratto in essere fino al 2026, Barella potrebbe essere il sacrificato di lusso dei nerazzurri, per ottenere un ricavo importante ed utile alle proprie casse in estate. In Premier League Barella vanta moltissimi estimatori. Uno di questi è il Chelsea, che già ai tempi di Antonio Conte aveva provato a portare a Londra il classe ’97, che però preferì restare in Italia. Ma nel 2023-2024 potrebbe arrivare l’occasione giusta. Pare che il Chelsea sia pronto a mettere sul piatto un’offerta con tanto di contropartita tecnica.

Il Chelsea proporrà lo scambio Barella-Mount (Ansa) -. Cmweb.it Il cartellino del trequartista inglese Mason Mount, in scadenza nel 2024, più una importante parte cash. Mount potrebbe far comodo all’Inter, anche se le sue caratteristiche sembrano simili a quelle di Calhanoglu e Mkhitaryan. L’Inter preferirebbe ottenere solo denaro dalla cessione di un calciatore importante come Barella, per risanare parte delle casse societarie ed utilizzare il ricavato per sostituire il centrocampista sardo con un elemento dalle qualità simili. Ma tutto dipenderà, ripetiamo, dal piazzamento finale dell’Inter nel campionato in corso.