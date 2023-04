Nuova squadra per Ibrahimovic: lo svedese dice addio al Milan

Ibrahimovic lascerà il Milan. Lo svedese non rinnoverà il contratto: ecco dove potrebbe andare l’attaccante il prossimo anno

Zlatan Ibrahimovic potrebbe dire addio al Milan per la seconda volta in carriera. L’attaccante svedese è tornato tre anni fa e ha cambiato la squadra. La sua mentalità ha portato i ragazzi di Pioli ad alzare al cielo lo scudetto la passata stagione. Quest’anno è stato fuori, praticamente sempre, a causa dei tanti infortuni. Prima la rottura del crociato, poi altri problemi muscolari che lo hanno tenuto lontano dai campi.

Il calciatore ha segnato un solo gol contro l’Udinese su rigore prima del nuovo forfait. Per questo la dirigenza rossonera ha deciso di non rinnovargli il contratto. Ibra ha 41 anni e la sua avventura sotto al Duomo è ormai finita. L’intenzione del club è quella di cercare una punta di peso più giovane, ma ciò nonostante i tifosi mostreranno in queste ultime gare il proprio ringraziamento, ad un calciatore che ha dato tanto alla causa rossonera.

Ibrahimovic non rinnoverà il contratto: ma non pensa al ritiro

Zlatan Ibrahimovic è infinito e spesso anch’egli si autocelebra. Il campione svedese a 41 anni ha ancora fame di vittorie e ha anche conquistato di nuovo la nazionale. I tanti problemi muscolari, però, lo frenano. Per questo il Milan ha deciso di non rinnovare il suo contratto e a fine anno le loro strade si separeranno.

La notizia arriva dalla Francia e a riportarlo è il sito ‘Footmercato’. Ibra pensa al ritiro? Forse no. Si sente ancora in grado di giocare e potrebbe lasciare l’Europa per dominare nuovi campionati. Possibile il ritorno in America ma non mancano di certo le offerte faraoniche in Arabia dove gioca anche Cristiano Ronaldo. Zlatan lascerà la Serie A, questa volta in maniera definitiva.

L’età avanza anche per lui e in questa stagione ha visto il campo col contagocce. Ha giocato pochissimo e ha messo a referto un solo gol contro l’Udinese. La sua assenza si è fatta sentire. Infatti il Milan quest’anno ha perso tantissimi punti in campionato e non è mai stato in lotta con il Napoli per lo scudetto. Con la sua esperienza proverà a caricare i suoi per i quarti di finale. La Champions è un obiettivo per Pioli che vuole replicare la grande vittoria al Maradona contro la squadra di Spalletti. Il sogno di Ibra è quello di andarsene via con un trofeo. Tra l’altro l’unico che gli manca nella sua splendida carriera.