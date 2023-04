In casa Inter arriva una brutta notizia in vista della gara di UEFA Champions League contro il Benfica di domani sera. Simone Inzaghi, infatti, perde un titolare e dovrà ora inventarsi qualcosa.

E’ tempo di vigilia in casa Inter. Non è possibile, in questa fase della stagione, piangere sul latte versato ma bisogna avere la testa ben salda sulla attualità. E sul futuro. Ed è per questo motivo che i nerazzurri oggi hanno lavorato in vista di questo grande appuntamento di domani. Attenzione, ovviamente, altissima, sia per la posta in palio sia per le tensioni causate dalla sconfitta rimediata in campionato contro il Monza. Adesso, però, per i lombardi arriva una brutta notizia che di certo non farà piacere, né ai tifosi né tanto meno a Simone Inzaghi.

Col Benfica fuori un titolare

Dopo il netto 2-0 conquistato sul campo del Benfica, l’Inter ora aspetta allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro i lusitani in una gara dove non si può sbagliare. In caso di eliminazione, infatti, il tecnico rischierebbe seriamente la panchina e, di conseguenza, c’è tensione, tanto nella squadra quanto in società. Il tifo, però, come spesso accade in questa casa, ha fatto gruppo attorno ai calciatori vista la delicatezza del momento.

Nella giornata di oggi, però, da Appiano Gentile non sono arrivate buone notizie, per usare un eufemismo. Stefan De Vrij, infatti, nella giornata di oggi non si è allenato. Mancando ormai poco più di 24 ore al big match di San Siro, va da sé che l’olandese non sarà della partita. Almeno dall’inizio. La speranza, infatti, è quella di renderlo arruolabile almeno per la panchina, da usare ovviamente solo in caso di necessità, come si usa dire in questi casi.

Inter-Benfica, De Vrij fuori

Il centrale ex Lazio, dopo che per anni è stato uno dei perni centrali di questa squadra, in questa stagione ha trovato poco spazio. Simone Inzaghi, infatti, gli ha spesso preferito Francesco Acerbi. Adesso, però, con anche Skriniar non disponibile, si tratta di una defezione importante, dal momento che l’Inter domani avrà praticamente gli uomini contati. Servirà fare, come si dice in questi casi, di necessità virtù, ancor di più in una fase tanto delicata. Ad aiutare Lautaro Martinez e compagni, però, ci sarà un San Siro che sarà esplosivo di passione. In avanti dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Lukaku accanto all’attaccante argentino, che si è smarrito nell’ultimo periodo ed intende ritrovarsi.