Milan: senza semifinali andrà via, l’annuncio di Gazzetta

Il Milan continua a concentrarsi sull’obiettivo di Champions: la semifinale è ad un passo e sarà decisiva anche per il top player

Una stagione vissuta tra alti e bassi con mesi davvero terribili in Serie A: tante sconfitte rimediate in campionato venendo sconfitto anche dall’Inter in Supercoppa italiana. Il Milan ha dovuto attraversare momenti delicati, ma Stefano Pioli è riuscito a ritrovare il bandolo della matassa. Dal 3-4-3 al 4-2-3-1 per ritrovare i suoi uomini più rappresentativi: nelle ultime settimane i rossoneri hanno dimostrato di poter centrare la semifinale di Champions League dopo la vittoria di misura nella sfida d’andata contro il Napoli.

Allo Stadio Maradona martedì 18 aprile 2023 ci sarà la gara di ritorno: a Napoli ci sarà un clima infuocato con Luciano Spalletti che ha ritrovato anche il suo terminale offensivo, Victor Osimhen, pronto a scendere per la prima volta in campo contro il Milan in questa stagione. Nelle sfide contro i rossoneri il centravanti nigeriano ha dovuto sempre alzare bandiera bianca per infortunio. Ora il Milan è avvisato, ma sarà una sfida da urlo tutta da vivere. I rossoneri vorrebbero centrare dopo tanti anni una semifinale di Champions League: sarebbe un traguardo inaspettato dopo stagioni vissute in maniera negativa. Con l’arrivo di Paolo Maldini in dirigenza, le dinamiche sono cambiate a poco a poco con innesti di qualità che si stanno ritagliando uno spazio importante.

Milan, futuro di Leao incerto: può andar via, la situazione nel dettaglio

Da monitorare in maniera attenta il futuro del talentuoso portoghese, Rafael Leao, che ha già realizzato una doppietta allo Stadio Maradona nell’ultima sfida d’andata contribuendo al sonoro 0-4 inflitto ai partenopei. Negli ultimi mesi si sta lavorando anche al suo rinnovo contrattuale per continuare la sua storia d’amore fino al giugno 2025 o 2026.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarà decisiva anche la semifinale di Champions League: in caso di eliminazione, le cose si complicherebbero con il possibile addio dello stesso portoghese. Per il prolungamento dell’attaccante Olivier Giroud ormai è cosa fatta, ma tutto sarà legato al risultato del Maradona. In caso di passaggio del turno, tra premi Uefa e botteghino, il Milan incasserebbe 25 milioni di euro, utili a puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Rafael Leao farebbe parte ancora del progetto rossonero per essere protagonista ancora in Serie A dicendo addio alle sirene dall’estero.