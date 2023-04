Il Real pesca in Serie A, un italiano a Madrid

Il Real Madrid è già al lavoro sul calciomercato estivo, nonostante un finale di stagione che si preannuncia infuocato.

Mentre Carlo Ancelotti si trova a dover preparare il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Chelsea, la dirigenza è al lavoro per programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Oltre al caso Karim Benzema, che vedrà scadere il proprio contratto a giugno, il reparto dove i merengues hanno necessità di intervenire è il centrocampo.

Luka Modric e Toni Kroos, infatti, sono in scadenza di contratto, e il futuro in maglia merengues è sempre più incerto. Vista l’età che avanza, nonostante l’indiscussa qualità dei calciatori, il Real Madrid inizia a progettare il centrocampo del futuro. A tal proposito, Carlo Ancelotti ha segnalato alla dirigenza un calciatore italiano che bene sta facendo in Serie A.

Il Real Madrid guarda in Italia, Ancelotti deciso: piace Ricci per il centrocampo

Come detto, il Real Madrid è intenzionato ad acquistare calciatori importanti per rinforzare la zona centrale del campo. Con Luka Modric e Toni Kroos che potrebbero dire addio in estate vista la scadenza del contratto, la società ha intenzione di ringiovanire il centrocampo con acquisti di qualità. Stando a quanto riporta il quotidiano Tuttosport, il calciatore individuato da Carlo Ancelotti è Samuele Ricci, classe 2001 di proprietà del Torino.

Il centrocampista si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione, che lo vede a quota una rete realizzata e un assist fornito in 25 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Il classe 2001 è uno dei perni del centrocampo di Ivan Juric, che sembra non poterne più fare a meno. Le ottime prestazione fatte in maglia granata non sono passate inosservate agli occhi del Real Madrid, soprattutto a quelli del tecnico di Reggiolo, che lo ha prontamente segnalato alla dirigenza spagnola come possibile nuovo acquisto. E’ un nome insolito ma i Blancos potrebbero accontentare le richieste del tecnico pluricampione d’Europa.

Il ragazzo ovviamente è attratto dall’idea di approdare in uno dei più grandi club al mondo, e potrebbe chiedere alla società di lasciarlo partire qualora l’offerta dei blancos si palesasse ufficialmente. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il Real Madrid che potrebbe avviare una vera e propria rivoluzione per la zona centrale del campo. Ricci, insieme a Camavinga e Tchouaméni, potrebbe rappresentare il centrocampo del futuro del club spagnolo. Per il classe 2001 il grande salto sembra essere dietro l’angolo.