Conte all’Inter, già deciso il primo colpo

Il futuro allenatore dell’Inter potrebbe essere, nuovamente, Antonio Conte: pronto il primo colpo di mercato

Un’annata dai due volti quella che l’Inter ha portato avanti fino a questo momento. E il clamoroso ko casalingo con il Monza non fa altro che dare grande spazio alla versione che più preoccupa Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è stato a lungo criticato e messo sulla graticola per quanto, in maniera claudicante, la sua squadra ha mostrato in questa stagione. L’Inter è finita – così come accaduto pure al Milan – troppo presto fuori dalla corsa scudetto.

Il percorso straordinario portato avanti dall’ex nerazzurro Spalletti a Napoli ha di fatto lasciato poca scelta ad una squadra discontinua e, spesso e volentieri, irriconoscibile. Il tracollo coi brianzoli è solo l’ultima puntata di un copione il cui finale andrà scritto tra poche settimane. Molto dipenderà dal percorso europeo dei nerazzurri, così come dalla possibilità di superare la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di scena a San Siro il prossimo 26 aprile.

Ma in questa incertezza le possibilità che Inzaghi rimanga ancora ad allenare l’Inter si fanno sempre più sottili ed evanescenti. Perchè sull’uscio della porta nerazzurra torna prepotentemente di moda il nome di Antonio Conte. L’allenatore leccese ha chiuso i rapporti, ormai da quasi un mese, con il Tottenham: risoluzione consensuale che permetterebbe all’ex Commissario tecnico di valutare già la sua prossima squadra. E, in tal senso, l’opzione nerazzurra è destinata a essere sempre più calda nelle prossime settimane.

Inter, ecco il Conte-bis: svolta in attacco.

Antonio Conte ha lasciato un ricordo dolcissimo nella Milano nerazzurra, visto che l’ultimo scudetto dell’Inter portava proprio la firma del tecnico salentino. Se Inzaghi non dovesse centrare la qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League – al momento l’Inter è a -2 dal Milan quarto in Serie A – allora l’esonero per l’ex Lazio sarebbe assolutamente inevitabile.

Con un Conte-bis, ora dietro l’angolo, pronto a vedere la luce. L’allenatore pugliese sarebbe disposto a tornare a Milano anche senza la Champions League da disputare, con l’intento principale di regalare la seconda stella al club di Steven Zhang. Obiettivo scudetto, dunque. Ma molto dipenderà anche dal calciomercato che in estate potrebbe cambiare volto all’Inter. In tal senso, la prima mossa che l’ex manager del Tottenham metterebbe in atto riguarderebbe certamente l’attacco. Conte punterebbe alla riconferma di un suo pupillo, Romelu Lukaku, che con Inzaghi in panchina sembra essersi decisamente smarrito.

La versione allenata da Conte, invece, fu devastante: il vero trascinatore dei nerazzurri verso il 19esimo tricolore della storia interista. Ed è così che per accontentare il tecnico leccese i nerazzurri potrebbero riallacciare i colloqui col Chelsea e parlare del futuro di Lukaku: la speranza di Conte sarebbe quella di averlo definitivamente a disposizione l’anno prossimo.