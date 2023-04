Esonerato in diretta: a Milano adesso il clima è bollente

Momento di assoluta difficoltà per le milanesi in Serie A. L’Inter cade ancora contro il Monza, il Milan non va oltre l’1-1 a Bologna.

Il sabato di Serie A ha regalato diverse emozioni con i passi falsi delle tre squadre impegnate in Champions League. Pareggi per Milan e Napoli contro Bologna e Verona, mentre l’Inter è crollata contro il Monza dopo il gol di testa di Caldirola.

Situazioni simili per le due milanesi che continuano a faticare in Serie A a differenza della Champions League. L’andata dei quarti di finale della massima competizione europea ha portato due successi alle milanesi con i rossoneri che si sono imposti per 1-0 nel derby tutto italiano con il Napoli. I nerazzurri hanno fatto addirittura meglio vincendo per 0-2 allo stadio Da Luz di Lisbona contro il Benfica, rivelazione di questa edizione di Champions.

I tifosi del Milan non hanno gradito la scelta del tecnico rossonero di cambiare 10 uomini su 11 (solo Maignan è rimasto) rispetto al match di Champions contro il Napoli. Diversi i commenti negativi sui social nei confronti di Pioli. Questi è il principale indiziato del pareggio contro il Bologna, nonostante le lamentele per i rigori non concessi. Il tocco evidente di Soumaoro ai danni di Rebic e il fallo di mano commesso in area da Lucumi.

Bologna-Milan, Pioli sul banco degli imputati

Addetti ai lavori, giornalisti e tifosi del Milan sono in parte schierati contro alcune scelte dell’allenatore rossonero con Saelemaekers e Pobega visti come unici giocatori “presentabili”. A differenza di quanto fatto vedere da Origi, De Ketelaere e compagni che continuano il loro momento no al Milan. Il tecnico rossonero vede la Champions League come una vera e propria ossessione.

Nonostante il pareggio contro i felsinei il Milan è quarto in classifica a più due da un’Inter sconfitta in casa dal Monza e, soprattutto a meno 10 punti dalla Lazio, al secondo posto in campionato. Il Diavolo metterà alle spalle l’1-1 di Bologna e si concentrerà alla super sfida di martedì del Maradona, dopo Theo Hernandez e compagni proveranno a staccare il pass per le migliori 4 d’Europa… in cui si prospetta un altro derby d’Italia.

Dopo l’Empoli è arrivato l’ennesimo passo falso con il Bologna. Il finale di stagione sarà fondamentale per il Milan e per Pioli, il cui futuro è legato anche alla qualificazione alla prossima Champions League.