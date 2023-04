Addio Serie A: va a Manchester per 40 milioni

Il centrocampista potrebbe non vestire nessuna maglia del campionato italiano, per lui soltanto Premier League dietro lauto compenso.

I maggiori campionati europei si dirigono verso la fine del binario stagionale ad una velocità impressionante e tante situazioni in classifica sono ancora in fase di definizione. In Serie A il Napoli è ormai a pochi punti per blindare matematicamente la vittoria del terzo Scudetto della sua storia. Allo stesso tempo la Juventus è in attesa di conoscere il proprio destino tra obiettivo minimo di qualificazione alla prossima edizione di Champions League e penalizzazione per lo scandalo plusvalenze. Anche in Premier League l’Arsenal deve difendersi dagli assalti del Manchester City mentre tante altre grandi realtà d’oltremanica avranno tanto da lavorare in vista della prossima stagione.

Tra queste spicca su tutte il Chelsea, reduce da un cammino estremamente deludente nonostante le centinaia di milioni di sterline d’investimento per puntellare l’organico di supertalenti di livello mondiale; ma anche il Manchester United ha intenzione di compiere un salto di qualità non indifferente sperando di poter contare sulla incredibile forza economica dei nuovi investitori.

Erik Ten Hag tenterà fino all’ultimo minuto di strappare il miglior risultato possibile in classifica per ambire anche alla disputa delle coppe europee il prossimo anno, al netto di una rosa rivisitata in lungo e in largo. Un ritocco servirebbe anche nel reparto di centrocampo, dovendo contare soprattutto su una mezz’ala di qualità che sia dotata tecnicamente e funga da collante con il reparto offensivo.

Calciomercato, Juve beffata dallo United: affondo per Mac Allister

Niente di meglio di Alexis Mac Allister, centrocampista modello del Brighton del fierissimo Roberto De Zerbi e reduce dalla vittoria del Campionato del Mondo in Qatar con la Nazionale Argentina di Lionel Scaloni.

Il centrocampista viene valutato almeno 40 milioni di euro in Inghilterra e lo United è soltanto una delle tante pretendenti al suo cartellino. Anche la Juventus ha palesato il proprio interesse sulla scia di un netto rinnovamento strutturale cui andrà incontro la rosa di Massimiliano Allegri in estate, specie a centrocampo. I soli Miretti e Fagioli sembrano essere confermatissimi, in tanti sono con le valigie. Arthur e McKennie potrebbero fare un breve rientro dai rispettivi prestiti, ma difficilmente verranno confermati. Rabiot è in scadenza e la società bianconera attende di conoscere il suo futuro. Mac Allister piace a diversi club e tra questi c’è lo United. Da valutare, però, se lo United tenterà l’affondo decisivo con la consapevolezza che la Juventus – almeno per il momento – potrebbe non riuscire a difendersi per l’evidente divario economico che intercorre tra le due rivali.