Big della Nazionale va alla Juve: scambio con McKennie

La Juventus sta pensando ad un calciatore molto ambito nel prossimo calciomercato, Weston McKennie potrebbe essere la pedina di scambio.

Dopo due buone stagioni, lo statunitense, Weston McKennie è stato ceduto in prestito a gennaio del 2023, avendo iniziato a trovare poco spazio in bianconero. Adesso, il classe ’98 di proprietà della Juve sta giocando con la maglia del Leeds, un club dove sta trovando continuità ed ha già portato a termine 11 gare. Finora il nazionale americano non ha mai segnato, ma ha ricevuto ben cinque ammonizioni.

Sarebbe proprio l’ex dello Schalke 04 a poter fare da pedina di scambio per i bianconeri, che vorrebbero proprio un calciatore in forza al Leeds. Al momento, il ventiquattrenne è in prestito a Elland Road ma con diritto di riscatto in favore dei Peacocks. Il club inglese pensa al suo acquisto, ma gradirebbe anche ricevere uno sconto.

La Juventus, di fatto, starebbe pensando a Wilfried Gnonto, classe 2003 che ha già vestito la maglia della nazionale italiana per 10 volte. Secondo footballinsider247, l’attaccante diciannovenne interesserebbe infatti a diverse squadre italiane ed anche di Premier League. Tra queste c’è anche la Juve.

Ecco il prezzo di Gnonto, la Juve l’ha appena saputo

L’attaccante italiano è arrivato in Inghilterra dallo Zurigo per circa 4,5 milioni di euro a settembre scorso e l’idea di poterlo vendere a circa 45 milioni non dispiacerebbe al Leeds, che potrebbe racimolare questo tesoretto per intervenire sul mercato, anche eventualmente in Championship. Sono le ultime prestazioni dell’azzurro a far sperare la squadra di Javier Garcia Carlos nella salvezza, ora sicuramente più possibile.

Gnonto non ha grandi numeri, solo 3 gol e 2 assist in 17 presenze, ma le sue prestazioni stanno dando un contributo enorme. Il nativo di Verbania ha trovato però poco spazio da quando l’allenatore spagnolo ha sostituito sulla panchina dell’Ellan Road, Jesse Marsch. Se prima era un perno del reparto offensivo dello storico club inglese, ora Gnonto, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, non è incedibile e diversi club stanno facendo più di un pensierino alle sue prestazioni.

Indovinate chi invece sta giocando con molta continuità proprio per il Leeds, Weston McKennie. Sarebbe interessante capire quali possano essere gli sviluppi, con i bianconeri che potrebbero pagare buona parte del prezzo prestabilito dagli inglesi per l’esterno d’attacco e quindi cedere la contropartita statunitense, per completare l’operazione. Gnonto può giocare sia esterno d’attacco che da punta centrale e visto che diversi calciatori bianconeri sono a rischio, Gnonto potrebbe diventare un’alternativa interessante.