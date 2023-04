Si opera al ginocchio, stagione finita per l’attaccante della Nazionale

Finisce sotto i ferri del chirurgo: stagione finita per l’attaccante della Nazionale. Altra tegola per il Commissario tecnico Mancini

Piove sul bagnato in casa Italia. La Nazionale di Roberto Mancini non è partita con il piede giusto nell’ambito delle qualificazioni a Euro 2024. All’esordio, al “Maradona” di Napoli, gli azzurri sono stati sconfitti per 2-1 dall’Inghilterra riscattandosi nel successivo match contro la modesta rappresentativa di Malta per 2-0.

Match, quello contro i modesti maltesi, che, al di là dei tre punti quasi scontati, non ha entusiasmato né i tifosi né la critica. Anzi, la prestazione degli azzurri ha confermato il difficile momento che sta attraversando la Nazionale per effetto della penuria di talenti, soprattutto in attacco.

Mancini sta provando in tutti i modi a rigenerare la Nazionale, anche con metodi in certi casi ‘alternativi’. Non per nulla il Commissario tecnico della Nazionale ha dovuto convocare il bomber di origini argentine Mateo Retegui, autore di due gol in due partite. Il ct ha l’obiettivo di ampliare il ventaglio delle soluzioni di un reparto offensivo orfano dell’infortunato (in quel momento) Ciro Immobile.

Si opera al ginocchio, stagione finita per Gianluca Scamacca

Se poi ci mette lo zampino la sfortuna, allora la missione del Ct jesino di lavare l’onta della mancata qualificazione alla fase finale dei Mondiali in Qatar con il bis dell’alloro europeo (gli azzurri difendono il titolo conquistato nel 2021 contro l’Inghilterra) diventa davvero proibitiva. Il tecnico David Moyes, allenatore del West Ham ha confermato la fine della stagione Gianluca Scamacca, attaccante degli Hammers e della Nazionale. Il calciatore è finito sotto i ferri del chirurgo per risolvere un problema al ginocchio che l’affligge dall’inizio del 2023. Massimo riserbo sulla natura dell’infortunio e sui tempi di recupero del 24enne, prelevato dagli Hammers la scorsa estate dal Sassuolo per 40 milioni di euro. A meno di colpi di scena per Scamacca la stagione è ormai conclusa.

Una brutta tegola, l’ennesima, per il ct azzurro, che deve fare i conti con tanti problemi, soprattutto nel reparto offensivo. Scamacca ha dovuto fare i conti con una stagione altalenante e abbastanza complicata. 8 gol in 27 match complessivi, di cui appena 3 in 16 presenze in Premier League per 926′, per l’attaccante della Nazionale la cui ultima apparizione stagionale sono i 25 minuti giocati in Malta-Italia. Troppo poco per un giocatore pagato una grossa cifra e che ha raggiunto il picco del suo primo anno con la maglia degli Hammers ad Ottobre. Tre gol in tre gare consecutive, il suo momento clou, ma anche uno dei pochi momenti positivi della stagione. Scamacca si ferma e il suo primo anno oltremanica finisce qui!