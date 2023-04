“Capitolo chiuso”, clamoroso Mancini: avventura finita in Nazionale

Roberto Mancini chiude definitivamente al possibile ritorno dell’attaccante con la maglia dell’Italia. Addio alla Nazionale per il talento azzurro.

Cala il sipario anche sulla 28esima giornata di Serie A, competizione ripartita dopo la conclusione della breve pausa nazionali per le qualificazioni in vista di Euro 2024. Una sosta che ha regalato ben poche gioie ai tifosi della nazionale italiana, autrice di due prove tutt’altro che entusiasmanti contro Inghilterra e Malta. Alla sconfitta casalinga contro la selezione di Southgate ha fatto seguito la vittoria per 2-0 in terra maltese, che però non basta per eclissare i tanti difetti messi in mostra dall’Italia nelle ultime uscite.

Una delle poche note liete di questi due match figura è senza dubbio l’attaccante Mateo Retegui, naturalizzato a tempo record e già autore di ben dure reti. Mancini è in evidente difficoltà circa i convocati e per questo motivo starebbe pensando di inserire altri oriundi in Nazionale. Il CT marchigiano ha parlato in conferenza stampa chiarendo i motivi di questa scelta e allo stesso tempo ha definitivamente chiuso le porte ad un talento nostrano.

La grande penuria di attaccanti azzurri, unita all’indisponibilità dell’ormai uscente Ciro Immobile, ha portato Roberto Mancini a puntare sul nome a sorpresa di Mateo Retegui. L’italo-argentino si prepara dunque a prendere le piene redini dell’attacco anche per le prossime uscite della nazionale italiana, che a giugno dovrà affrontare la fase finale della Nations League.

Italia, a sorpresa arriva il benservito di Mancini all’attaccante: “Capitolo chiuso per lui”

Ciò ovviamente a discapito degli altri pretendenti per il ruolo di prima punta nello scacchiere di Mancini, che comunque faranno di tutto nei prossimi mesi per insidiare le scelte dell’ex tecnico nerazzurro. Il talento del Sion ed ex stella di Inter e Milan Mario Balotelli sembra ora, ormai lontano, dalla Nazionale. Lo stesso Mancini ha infatti chiarito che il suo ex pupillo (avuto anche ai tempi del Manchester City) non è più un suo problema.

Il tecnico marchigiano, a margine dell’evento in occasione del rinnovo della sponsorizzazione di TIM con la FIGC ha dichiarato: “Se quello di Balotelli in Nazionale è un capitolo chiuso? Direi proprio di sì“. L’avventura in Nazionale di Balotelli si concluderà dunque con la breve parentesi di tre partite e un gol nel 2018, quando fu proprio Roberto Mancini a richiamarlo tra i convocati dopo un’assenza di ben 4 anni. Con la maglia della Nazionale ‘Super Mario’ ha collezionato 14 reti in 36 presenze.