Tegola Juve, Allegri nei guai: salta il ritorno con lo Sporting

Importante assenza in vista di Juventus-Sporting Lisbona, con i bianconeri costretti a partire senza un big: confermato il lungo stop.

Secondo stop consecutivo in campionato per la Juventus, che dopo la sconfitta per 2-1 in casa della Lazio, nell’ultimo turno di Serie A ha dovuto alzare bandiera bianca in quel di Reggio Emilia. Al Sassuolo è bastata la rete di Defrel, viziata dall’errore in fase di rinvio di Fagioli. Il club bianconero continua cosi a perdere punti importanti in classifica in chiave Europa. Onde evitare di dire definitivamente addio al treno Champions, sarà fondamentale per la Vecchia Signora tornare subito a vincere, con la prossima occasione che sarà però nel big match di domenica contro il Napoli.

Prima di tutto la Juventus dovrà però concentrarsi sulla sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting. Il club bianconero dovrà difendere l’1 a 0 conquistato a Torino. Questo sarà un vero e proprio crocevia per la stagione del club piemontese, che ad oggi, visti i ben 9 punti di distanza dal quarto posto, ha l’Europa League come principale via di accesso alla prossima Champions. Sarà dunque fondamentale disporre di una rosa al completo e al massimo della forma per Allegri, che però dovrà fare i conti con una pesante assenza dell’ultimo minuto.

Juventus, confermato lo stop di Kean per Lisbona e non solo: tifosi bianconeri gelati

Quella di giovedì in casa dello Sporting Lisbona è una partita che può valere un’intera stagione per la Juventus, che è assolutamente obbligata a passare il turno per continuare a credere nella vittoria dell’Europa League e conseguente qualificazione in Champions. Una vittoria che però è tutt’altro che scontata viste le armi a disposizione degli avversari, che già a Torino hanno messo in mostra un’ottima prestazione corale.

A complicare ulteriormente la situazione per i bianconeri, vi è anche la conferma di una pesante assenza. Come riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, è decisamente da escludere la presenza di Moise Kean, già escluso dai convocati per l’ultimo match in casa del Sassuolo. L’ex calciatore di Everton e Psg è ko a causa di un infortunio ai flessori rimediato nell’allenamento dello scorso venerdì dall’attaccante. Allegri sperava di avere a disposizione subito l’attaccante, ma alla fine il calciatore non ha recuperato.

A seguito degli opportuni esami strumentali, è emerso infatti di come il classe 2000 dovrà rimanere fermo ai box per almeno due settimane, che vanno dunque ad escludere il suo impiego anche contro Napoli, Inter e Bologna. Un’assenza che pesa non poco per Massimiliano Allegri e la Juventus, che ora dovrà affidarsi solo a Milik e Vlahovic, due attaccanti entrambi in difficoltà.