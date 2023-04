Panchina all’ex Ct della Nazionale, è lui il nuovo allenatore: ufficiale

Il tecnico ha preso le redini di una squadra in chiara difficoltà e spera di riportarla in vetta, la firma è di un anno e mezzo fino a nuovo ordine

All’apertura della nuova stagione del campionato Brasilerao, il Flamengo è chiamato ad una vera redenzione per riscattare una serie notevole di risultati negativi. Sotto la guida di Vitor Pereira, infatti, la formazione rossonera si è fatta sfuggire il Mondiale per Club, la Recopa Sudamericana e il Campionato Carioca. Una serie di risultati negativi hanno fatto infuriare la dirigenza e i tifosi dello storico club brasiliano.

Nulla a che vedere con la brillante stagione del 2022, culminata proprio con la vittoria del Brasilerao. Il club brasiliano ha festeggiato la vittoria del settimo scudetto della sua storia, un’annata ottima. Per tale ragione, dopo gli ultimi risultati, la presidenza brasiliana nelle mani di Rodolfo Landim ha ben deciso di mettere fine alla gestione di Pereira. Al suo posto, con grande sorpresa e il massimo della fiducia, la panchina rossonera è stata dunque affidata in via ufficiale a Jorge Sampaoli.

Calciomercato, nuova esperienza per Sampaoli: ecco il Flamengo

Il tecnico argentino, reduce da una agrodolce esperienza al Siviglia. dove è lentamente sprofondato nelle retrovie della Liga spagnola, sarebbe stato individuato come l’uomo migliore per risollevare le sorti di una squadra forte, ben attrezzata ma carente di verve nelle partite che contano. Un toccasana per la sua vistosa esperienza a livello internazionale, anche in Europa. Tra le file del Flamengo, ancora oggi, spiccano nomi di interesse globale come Gerson, de Arrascaeta, Éverton, Pedro e Gabriel ma anche l’ex nerazzurro Vidal.

Sampaoli aveva allenato in precedenza anche l’Olympique Marsiglia, prima che la gestione della squadra francese venisse lasciata a disposizione di Igor Tudor. Da dimenticare, invece, la sua esperienza alla guida dell’Albiceleste nel 2018: la Nazionale Argentina, infatti, disputò un mondiale penoso e il tecnico fu prontamente sollevato dall’incarico. Il tecnico argentino allenerà una formazione brasiliana per la terza volta nella sua carriera dopo l’esperienze con Santos e Atletico Mineiro. Per lui un accordo stipulato nella notte italiana dalla durata di un anno e mezzo fino al 31 dicembre 2024.

Il tecnico sudamericano è uno dei più considerati sul panorama nazionale. I brasiliani lo hanno scelto affinchè Jorge riesca a elevare la squadra ai suoi vecchi risultati e trovare quella continuità che finora è mancata. Sampaoli è pronto a ripartire.