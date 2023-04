Milan gelato, addio definitivo: va in Bundesliga per 40 milioni

Pessime notizie per il calciomercato estivo del Milan: addio da 40 milioni nei prossimi mesi, Maldini finisce al tappeto

La vittoria contro il Napoli riporta il sorriso in casa Milan. Un dovere compiuto a metà, visto che il ritorno tra una manciata di giorni riserverà ai futuri campioni d’Italia il ritorno di Victor Osimhen in campo. L’assenza del nigeriano si è sentita e i rossoneri, con cinismo, hanno strappato un 1-0 che è solo il primo tassello per provare a proseguire il cammino europeo. Le cose non sono andate come previsto in campionato dove i rossoneri non sono andati oltre l’1 a 1 al Dall’Ara di Bologna.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed i piani per il prossimo anno, in casa rossonera, sono già molto chiari. Servirà agire in maniera minuziosa per potenziare una rosa che ha mostrato molti limiti quest’anno. In difesa è chiaro che arriverà un degno vice di Theo Hernandez: il francese le ha praticamente giocate tutte, a volte è parso in affanno e Ballo-Tourè non ha minimamente convinto i vertici di via Aldo Rossi.

Occhi puntati pure in mediana dove Tonali e Bennacer non possono bastare: la duttilità di Krunic continuerà a far comodo a Pioli ma servirà un altro titolare che possa affiancare o rimpiazzare i due big rossoneri. I movimenti maggiori verranno infine registrati in attacco. Ibrahimovic è in scadenza, al momento è infortunato e compirà 42 anni a ottobre: se la situazione fisica del gigante di Malmoe dovesse protrarsi su queste basi, allora l’addio al calcio giocato sarebbe inevitabile.

Svolta in attacco: il Milan finisce ko

Così come è scontata la cessione di Origi che non è mai entrato negli schemi di Pioli e avendo firmato a parametro zero, la sua partenza sarebbe una invitante plusvalenza. Il pilastro rimarrà Giroud anche se in tal senso Maldini si sta guardando da tempo intorno a caccia di un potenziale erede del bomber francese. E sono diversi i nomi che sono stati recentemente accostati al ‘Diavolo’, tanto nel ruolo di punta centrale quanto in quello di ala sinistra al posto di Leao. Arrivano pessime notizie, in tal senso, per Folarin Balogun. L’attaccante dell’Arsenal, classe 2001, è attualmente in prestito al Reims con cui ha segnato ben 19 gol (e 3 assist) in 31 presenze complessive.

Numeri da prodigio che, vista pure la giovanissima età, rappresenterebbe una pedina ideale per Pioli. Stando a quanto viene riportato da ‘The Athletic’, però, la concorrenza estiva si farà importante. Perchè dalla Germania, il Lipsia ha messo nel mirino il 21enne newyorkese che i ‘Gunners’ sono disposti a cedere per una cifra importante. Non meno di 40 milioni, con la pista che porterebbe Balogun in Bundesliga pronta a beffare il Milan in estate.