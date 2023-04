Lo cacciano dopo un anno: ecco l’erede di Vlahovic

Dusan Vlahovic sembra destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione, con la dirigenza pronta ad ascoltare le offerte che si apprestano ad arrivare.

Si prospetta un’estate abbastanza movimentata per l’attaccante serbo, che potrebbe lasciare il club bianconero al termine della stagione. Il classe 2000, infatti, sta faticando e non poco in questa stagione, che lo vede a quota undici reti realizzate in 31 partite disputate tra campionato e coppe.

La mancata qualificazione alla Champions potrebbe portare il club bianconero a fare cassa ed il serbo è uno dei nomi più appetibili. Proprio per questo la dirigenza bianconera si sta guardando intorno, ed anzi avrebbe già messo nel mirino l’eventuale sostituto.

Vlahovic verso l’addio, la Juventus valuta le alternative: idea Scamacca

Come detto, Dusan Vlahovic è destinato a lasciare la Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato. Oltre al rendimento al di sotto delle aspettative, c’è anche il discorso legato alla partecipazione della Juventus nelle prossime competizioni europee. Qualora la Uefa dovesse escludere la vecchia signora, infatti, l’ex viola non avrebbe dubbi in merito al suo addio. Sull’attaccante serbo classe 2000 ci sono molti top club europei soprattutto in Premier League, con l’Arsenal che è pronta a formulare un’offerta per cercare di strappare il si della società piemontese.

Per questo i bianconeri si stanno guardando intorno, tanto che avrebbero già individuato il possibile sostituto. Stiamo parlando di Gianluca Scamacca, classe 1999 del West Ham. Stando a quanto riporta il portale footballinsider247.com, gli Hammers sembrano decisi a cedere l’ex Sassuolo in estate. Questo per via della stagione negativa dell’attaccante azzurro, autore di otto reti in 27 partite disputate tra campionato e coppe. La Juventus è molto intrigata dall’idea di riportarlo in Italia, e non è da escludere che nelle prossime settimane possano avvenire i primi contatti.

Sul classe 1999, però, c’è anche l’interesse di Milan e Inter che, per motivi diversi, hanno necessità di intervenire per rinforzare il proprio reparto avanzato. Il Milan visto l’età che avanza di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, mentre l’Inter per gli addii di Romelu Lukaku e Joaquin Correa che appaiono sempre più certi. Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con il futuro di Dusan Vlahovic che appare sempre più lontano da Torino. Per Scamacca, invece, sono pronte a riaprirsi le porte della Serie A dopo solo un anno dal suo addio.