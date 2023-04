Nuova maglia in Serie A: destinazione ‘romantica’ per Handanovic

Sorpresa inattesa nel futuro di Samir Handanovic: addio all’Inter e ipotesi romantica per l’estremo difensore

La stagione dell’Inter sta per vedere una serie di settimane decisive per quelli che rimangono, ad oggi, gli obiettivi a disposizione di Simone Inzaghi. In Champions League, è chiaro, che il primissimo target sarà staccare il pass per la semifinale che i nerazzurri disputerebbero contro una tra Napoli e Milan. Il successo in casa del Benfica, da questo punto di vista, può voler dire davvero tanto. Ed in attesa di tornare ad affrontare la squadra lusitana, l’ottimismo regna sul gruppo a disposizione di Inzaghi.

A fine mese si deciderà, in un modo o nell’altro, anche il percorso in Coppa Italia. Dopo il rocambolesco 1-1 dell’Allianz Stadium, tra circa dieci giorni a San Siro i nerazzurri avranno l’occasione di regalarsi la prima finale di stagione. Non resta che il campionato, non un obiettivo minore ma comunque importante anche in ottica europea.

Rientrare tra le prime quattro classificate, infatti, significherebbe garantire alla squadra nerazzurra l’accesso alla prossima fase a gironi della Champions League. Per non parlare, poi, dei conseguenti introiti. Un posizionamento ancora alla portata anche se le distrazioni in ambito europeo ed in sede di calciomercato rischiano di giocare un brutto scherzo.

Addio Inter: Handanovic ancora in Serie A

A proposito della sessione estiva che riaprirà ufficialmente il primo luglio, saranno diversi i cambiamenti. I maggiori in difesa dove Skriniar ha già salutato il club meneghino ed è pronto ad accasarsi da giugno al PSG. Stefan De Vrij vive una condizione simile e la sua permanenza a Milano appare ogni giorno più complicata. Appare scontato anche l’addio di Samir Handanovic che tra pochi mesi compirà 39 anni ed è stato ormai definitivamente superato nelle gerarchie di Inzaghi da Andrè Onana. L’esperto portiere sloveno andrà a scadenza contrattuale tra due mesi e mezzo e la sua permanenza all’Inter non può che venire ormai scartata.

Il suo destino potrebbe tuttavia portarlo ad una nuova avventura tutta italia, dalle tinte fortemente romantiche, in Serie A. Stiamo parlando dell’Udinese, club nel quale Handanovic si è consacrato tra i più forti portieri d’Europa prima di decidere di cedere alle lusinghe dell’Inter. Tra i pali bianconeri dall’estate 2021 vi è però Marco Silvestri che pure sta facendo molto bene, risultando spesso e volentieri decisivo. In caso di cessione dell’estremo difensore il portiere sloveno potrebbe finalmente ‘tornare a casa’ con il trasferimento che potrebbe concretizzarsi. I tifosi dell’Inter e in questo caso dell’Udinese attendono di conoscere il futuro dei due.