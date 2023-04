Diletta Leotta, ma che combini? Gaffe in diretta, stentano tutti a crederci

Diletta Leotta protagonista di un curioso episodio in diretta destinato a far discutere: le dichiarazioni della conduttrice spiazzano

Da diverso tempo, è uno dei personaggi italiani al femminile più famosi in tv e sui social. E non si sbaglia a dire che, probabilmente, è ormai la più amata in assoluto dagli italiani. Diletta Leotta non passa mai inosservata, questo è certo.

La popolare conduttrice è una presenza fissa dei palinsesti, legati al mondo dello sport e non solo, e naturalmente oltre che per la sua professionalità lascia sempre il segno per il suo fascino incontenibile. Ma non sono sempre tutte rose e fiori.

Diletta Leotta, ormai star totale della tv e del web: ma non mancano le polemiche

Sempre sul pezzo, tra i weekend vissuti su DAZN per presentare i big match di campionato e il resto della settimana su Radio 105 per la propria trasmissione giornaliera, Diletta non si ferma mai. E i suoi numerosi fan non la perdono di vista neanche per un momento.

Il suo profilo Instagram, come si può facilmente intuire, è sempre preso d’assalto, a suon di scatti clamorosi. Diletta si avvia del resto verso i 9 milioni di followers su Instagram, a riprova del suo status di stella assoluta dei social. Ancor più sotto le luci dei riflettori da qualche settimana, da quando ha rivelato di essere in dolce attesa insieme al suo fidanzato, il portiere del Newcastle Loris Karius. Presto, la coppia avrà una bambina e la vicenda è naturalmente trend topic assoluto sui social. Ma Diletta si è segnalata anche per un episodio piuttosto particolare che stavolta ha attirato non poche critiche.

Diletta Leotta nell’occhio del ciclone: “Stavolta l’hai sparata grossa”

Nel corso delle sue trasmissioni su Radio 105 insieme al collega e amico Daniele Battaglia, i siparietti tra i due sono diventati di culto. Ma c’è stato anche uno scambio di vedute tra i due che ha fatto discutere.

Diletta infatti in una delle ultime puntate, parlando di storie d’amore a carattere generale, ha dichiarato: “Magari uno può innamorarsi davvero di una persona diversissima e senza un conto in banca cospicuo”. Una frase che ha destato qualche perplessità, considerato che per lei e per Karius il tenore di vita non è certo un problema. E non sono mancati sulla rete i commenti caustici nei confronti della siciliana, finita nuovamente nella bufera dopo il monologo di qualche anno fa a Sanremo che pure aveva creato non poche discussioni sui social.