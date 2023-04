Chiesa il sostituto del big: 40 milioni alla Juve

La Juventus si prepara ad affrontare una settimana intensa, sia in campo che fuori.

Nonostante questo, la dirigenza sembra ben intenzionata a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. A tenera banco in casa bianconera sono i rinnovi contrattuali di Adrien Rabiot e Angel Di Maria, che vedranno scadere il proprio contratto al termine della stagione. Per quanto riguarda il centrocampista ex Paris Saint Germain non sembrano arrivare notizie positive, visto il grande interesse da parte di alcuni club di Premier League.

Il Fideo, invece, sembra intenzionato a restare in bianconero, con la dirigenza che è al lavoro per cercare di arrivare alla definitiva fumata bianca. Per quanto riguarda il discorso cessioni, un calciatore che può salutare Torino è Federico Chiesa, cercato da uno dei più grandi club europei. Il giocatore è reduce da un grande infortunio ma continua a essere costantemente richiesto sul mercato.

Il Bayern Monaco cede Sane: Chiesa obiettivo concreto

Con Di Maria e Rabiot in bilico, e con Alex Sandro e Cuadrado oramai prossimi alla partenza, un altro calciatore che può salutare è l’ala azzurra classe 1997. Sull’ex viola, infatti, sembra sempre più insistente l’interesse del Bayern Monaco, con il neo allenatore Thomas Tuchel che apprezza le sue qualità e lo vorrebbe presto alle sue dipendenze. I bavaresi stanno seriamente pensando di cedere Sane, che a Monaco di Baviera non si sta trovando benissimo. Altro importante indizio è il ritorno della moglie del calciatore in Inghilterra, visto che in Germania non sembra ambientarsi. Proprio per questo la dirigenza tedesca sta valutando diversi profili tra cui Chiesa, tanto che a breve potrebbe avviare i contatti con i bianconeri per valutare la fattibilità dell’operazione. Visti i problemi fisici del ragazzo, però, i bavaresi non sembrano volersi spingere oltre i 40 milioni di euro per portarlo in Germania.

Difficilmente la Juventus prenderà in considerazione questa offerta, ma non è da escludere che, in caso di aumento, la Vecchia Signora decida di sacrificare il calciatore per regalare qualche pedina importante a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, infatti, può decidere di avallare la cessione del numero sette in caso di acquisti più funzionali al suo tipo di gioco. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con la Juventus pronta a cedere l’esterno azzurro in caso di offerta giusta. L’avventura di Federico Chiesa in bianconero potrebbe concludersi dopo tre anni dal suo arrivo. Tuchel è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.