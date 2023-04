Juventus: addio a fine stagione, pazza offerta dell’Arsenal

La Juventus in estate si prepara a salutare uno dei suoi big: una pazza offerta da parte dell’Arsenal cambia gli scenari di mercato per il club bianconero.

La situazione sta diventando sempre più difficile da leggere in casa Juventus. La sconfitta rimediata contro il Sassuolo in campionato è stato un fulmine a ciel sereno. Sono stati, infatti, registrati dei significativi passi indietro rispetto alle ultime uscite, sia per quanto concerne la proposta di gioco che per la tenuta difensiva. Ed ora dal mercato arrivano delle notizie che certamente scuotono l’ambiente e gettano ulteriori incertezze sul futuro di questo club. L’Arsenal, infatti, si fionda su uno dei pezzi pregiati bianconeri con una pazza offerta in arrivo.

L’Arsenal sul campione della Juventus

Stagione straordinaria quella fin qui disputata dall’Arsenal. Dal momento del suo arrivo in panchina, infatti, Mikel Arteta ha decisamente cambiato la faccia della sua squadra. Adesso i Gunners sono in vetta in Premier League ed hanno un vantaggio di quattro punti rispetto al Manchester City. Da sottolineare, però, come il club londinese ha una partita in più, e di conseguenza un vantaggio potenziale solo di +1.

Nonostante ciò, però, l’Arsenal sta iniziando a lavorare anche per l’estate e sa che il primo obiettivo è quello di regalare al proprio tecnico un grande centravanti in grado di dare slancio ai sogni di questa società. Stando a quanto raccontato da Football Insider, il primo nome della lista è quello di Dusan Vlahovic. Il centravanti bianconero, infatti, in questa stagione non ha brillato, anche per il gioco del tecnico Massimiliano Allegri che di certo non ne esalta le caratteristiche. Potrebbe vedere di buon occhio, infatti, un trasferimento in Premier League in una squadra altamente offensiva come i Gunners.

L’Arsenal piomba su Vlahovic

L’ex bomber della Fiorentina è un autentico pallino dell’Arsenal. I Gunners, infatti, avevano provato a prenderlo già nel gennaio del 2022, ma in quel caso ad avere la meglio fu la Juventus. Adesso, però, la situazione tra i bianconeri è cambiata, soprattutto dal momento che è a dir poco incerta la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Per questo i londinesi sono pronti a tornare all’assalto con una maxi offerta. L’alternativa, nel caso in cui questo affondo non dovesse dare i risultati auspicati, è Dominic Calvert-Lewin dell’Everton, che però rappresenta senza ombra di dubbio un semplice piano B.