Perisic torna in Serie A: rinforzo sensazionale per una Big

I giocatori di qualità aiutano le squadre a crescere. Il croato dovunque è stato ha lasciato ottimi ricordi.

Ivan Perisic, 34 anni compiuti il 2 febbraio, è sotto contratto col Tottenham fino al 2024. La squadra inglese però dopo le dimissioni di Conte è senza tecnico. Non solo. Il ds Fabio Paratici, a causa della squalifica di 30 mesi per le plusvalenze fittizie, si è sospeso dall’incarico di direttore sportivo degli Spurs.

L’esterno nato a Spalato, 33 gol in 125 gare con la maglia della Croazia nella sua militanza in serie A ha spesso fatto la differenza. In grado di giocare su entrambe le fasce, la capacità innata di saltare l’uomo ne faceva e ne fa un profilo ancora di assoluto livello.

Perisic ha lasciato l’Inter l’estate scorsa, andando al Tottenham a parametro zero. In questa Premier per lui col Tottenham 1 gol e 6 assist in 26 match, numeri poveri se confrontati agli anni precedenti. Nell’ultimo anno in nerazzurro, con Inzaghi, 8 reti e 7 assist in 35 recite in campionato. Ora l’esterno avrebbe manifestato il desiderio di tornare in Italia, proprio nella squadra dove ha offerto il suo miglior calcio.

Tottenham senza guida: Perisic potrebbe dire addio

La voce, raccontata stamattina da Tuttosport, nasce da due fattori. In primis, l’aver perso i due riferimenti italiani a Londra. Il tecnico Antonio Conte ha rescisso il contratto, il ds Fabio Paratici, per le pressioni del club londinese, fino al termine del procedimento sulle plusvalenze, non sarà più il direttore sportivo. Il dirigente paga quanto avvenuto negli ultimi tre anni passati alla Continassa. L’altro elemento che potrebbe riportare l’ex Bayern Monaco a San Siro, è la grande considerazione che Inzaghi ha per il calciatore. Sulla fascia sinistra Gosens non decolla e al momento Dimarco è la soluzione del tecnico piacentino. Per l’ex allenatore della Lazio però, Perisic sarebbe un valore aggiunto ad Appiano Gentile.

Secondo il quotidiano torinese, se davvero Ivan Perisic sbarcasse a Milano, a fargli posto potrebbe essere Robin Gosens. Il mancino tedesco avrebbe molto richieste in patria, su tutte il Bayer Leverkusen che già l’aveva cercato un anno fa. Il tedesco alla fine peserà per 28 milioni sulle case di Steven Zhang, la sua quotazione attuale si aggira sui 20 milioni, cifra che ammortizzerebbe l’imperfetta riuscita della trattativa. La valutazione di Perisic non dovrebbe superare i 6/7 milioni, assolutamente alla portata dell’Inter. Il calciatore guadagna circa sei milioni netti a stagione, cifre che potrebbe essere ridotta se i nerazzurri offrissero un biennale al croato. Inzaghi lo riprenderebbe subito, la qualità del croato in rosa ora è praticamente assente.