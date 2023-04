Colpo di scena Milinkovic-Savic: firma ad un passo

Sorpresa inattesa per il futuro di Sergej Milinkovic-Savic: la firma del centrocampista non è mai stato tanto vicina

Manca poco più di un mese e mezzo alla fine della Serie A ed i giochi, in diverse zone della classifica, restano tutt’ora apertissimi. Eccezion fatta per lo scudetto che è solo una questione di tempo. Il Napoli aspetta con ansia la giornata che celebrerà una vera e propria impresa, centrata con Spalletti in panchina e che mancava da oltre trent’anni. Nella zona bassa la Cremonese sta dando nuovo senso alla sua annata, con il doppio successo prima sulla Sampdoria e poi sull’Empoli che stanno riaprendo spiragli fino a qualche settimana fa insperati in ottica salvezza. La corsa Champions, d’altro canto, vede i giochi ancora apertissimi soprattutto per le milanesi e la Roma.

La Lazio di Maurizio Sarri, saldamente al secondo posto dietro i partenopei, sta stupendo tutti ed una buona fetta di merito va assegnata al suo fuoriclasse più importante: Sergej Milinkovic-Savic. L’ex Genk, approdato nella Capitale nella lontana estate del 2015, negli anni si è ritagliato una posizione privilegiata all’interno della squadra biancoceleste attestandosi come il fuoriclasse della Lazio.

E le società interessate a lui, stagione dopo stagione, non sono mancate. Centrocampista moderno, abile nella fase difensiva ma ancor di più quando in possesso palla, ha già registrato uno score niente male: 8 reti e 8 assist in 39 presenze complessive agli ordini di Sarri tra campionato e coppe. Numeri da vero leader per i biancocelesti che, tuttavia, in estate rischiano di vederlo volare via.

Milinkovic-Savic il colpo Champions: pronta la firma

Il contratto del 28enne serbo, infatti, rimane in scadenza il 30 giugno 2024 ed i discorsi per il rinnovo, che vanno avanti da anni, non hanno ancora portato a risultati concreti. Al punto che i top club europei – tra questi in Italia vi sarebbero anche Juventus, Inter e Milan – hanno pensato di affacciarsi dalle parti di Roma per tentare di trattare con Lotito che non ha mai concesso sconti. Se volete Milinkovic-Savic, serviranno non meno di 70 milioni di euro. Questo il pensiero del numero uno biancoceleste che rimarrebbe tale, nonostante un contratto che sfavorisce non poco la Lazio.

Le ‘carte in tavola’ nelle prossime settimane potrebbero cambiare. Milinkovic-Savic potrebbe finire per continuare la sua carriera con la maglia della Lazio: ma ad una condizione. I biancocelesti dovranno confermarsi in campionato, garantendosi l’accesso alla prossima fase a gironi della Champions League. Con l’ingresso della più importante competizione europea per club, infatti, l’ipotesi rinnovo è destinata a riprendere quota con forza. Milinkovic-Savic ancora a Roma, ancora alla Lazio: per le italiane, così come per top club come il Manchester United che lo segue da mesi, le porte rischierebbero di chiudersi definitivamente.