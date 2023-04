Roma: tegola Dybala, svelato quando tornerà in campo

In casa Roma continua a tenere banco l’infortunio di Paulo Dybala. Ecco quando tornerà in campo l’argentino.

Se vedere in campo Abraham nella giornata di ieri ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi, la preoccupazione per la condizione di Paulo Dybala resta e per il momento non si ha un quadro sicuramente chiaro della situazione. Il timore è quello di una ricaduta e per questo motivo a Trigoria prevale la precauzione.

In queste ultime ore sono usciti degli aggiornamenti importanti sull’infortunio di Dybala e soprattutto si inizia ad avere un quadro chiaro su quando il giocatore ritornerà in campo dal problema muscolare.

Roma: infortunio Dybala, gli aggiornamenti dalla Capitale

L’infortunio patito da Dybala a Rotterdam è di natura muscolare e quindi diciamo che l’obiettivo principale è quello di non avere ricadute. L’esclusione di lesioni ha permesso alla Roma di tirare un sospiro di sollievo, ma allo stesso tempo si preferisce non rischiare o accelerare troppo considerando anche il finale di stagione che attende i giallorossi. Quindi l’ex Juventus ritornerà in campo solamente quando sarà pronto e la decisione sarà presa con lo staff medico e anche con il calciatore considerando anche il timore di doversi fermare ancora una volta.

Secondo quanto riferito da Il Tempo, il Feyenoord resta una possibilità per Dybala, ma la decisione sarà presa solamente a ridosso del match. L’argentino ha voglia di ritornare subito in campo, ma l’infortunio e i precedenti del giocatore raccomandano di non forzare i tempi considerando anche gli impegni che ci sono in programma nelle prossime settimane.

Sicuramente con un Dybala in campo le possibilità di passare il turno aumenterebbero, ma allo stesso tempo in casa giallorossa non si vuole perdere l’argentino magari per una semifinale o per il finale di stagione. Quindi possiamo dire che in questo momento a Trigoria prevale la precauzione, ma la partita è assolutamente aperta e può succedere di tutto.

Ultime Dybala: Mourinho fiducioso

Nonostante il massimo riserbo, Mourinho nel post partita di Roma-Udinese si è detto fiducioso sul recupero di Dybala per giovedì. C’è sicuramente la speranza di averlo almeno per la panchina e magari inserirlo in campo in caso di bisogno. L’obiettivo, come detto, è quello di non rischiare una ricaduta considerando anche il fatto che in passato ci sono stati diversi problemi muscolari per il calciatore.

Non ci resta a questo punto che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire anche quando Dybala potrà ritornare in campo. La speranza è quella di vederlo il prima possibile, ma la certezza la si avrà solamente mercoledì.