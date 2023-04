Luis Alberto alla Juve, ora si può: come si chiude con la Lazio

Il futuro di Luis Alberto potrebbe tingersi di bianconero. Possibile accordo ed un nome sul tavolo delle trattative

La Juventus di Massimiliano Allegri si gode il successo nell’andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting CP, grazie alla prima rete in Europa di Federico Gatti. L’ex Frosinone ha quindi fatto un regalo importante alla ‘Vecchia Signora’ che, ora come ora, può guardare con discreto ottimismo al match che si terrà all’Estadio Josè Alvalade tra pochi giorni. Nel mezzo l’insidiosa trasferta contro il Sassuolo nella quale pare che Allegri possa optare per un moderato turnover.

Il tecnico toscano passo dopo passo punta a chiudere l’anno arrivando fino in fondo nel tortuoso cammino europeo della sua squadra. Ma la ‘Vecchia Signora’ è già pronta a proiettarsi verso un futuro che sarà certamente all’insegna del cambiamento. L’Inchiesta Prisma, si sa, potrebbe ancora incidere molto sulle future scelte di calciomercato che i vertici bianconeri prenderanno da qui a qualche settimane.

La società ed i tifosi attendono novità in tal senso. Possibili novità in particolare nel reparto difensivo, dove Bonucci viaggia ormai verso i 36 anni. A centrocampo è certo il ritorno di Paredes al PSG mentre in attacco sotto la lente d’ingrandimento le profonde valutazioni che riguarderanno la possibile partenza di Dusan Vlahovic.

Luis Alberto-Juve: cifre e ipotesi scambio

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, però, c’è un nome che affascina da sempre Massimiliano Allegri: si tratta del trequartista della Lazio Luis Alberto. Lo spagnolo, 31 anni il prossimo settembre, non è certo di rimanere alla Lazio l’anno prossimo. Il contratto con la società di Claudio Lotito tiene fissa la data di scadenza al 30 giugno 2025, ma per diversi motivi la cessione durante la prossima sessione estiva di mercato potrebbe essere più che probabile. Il rapporto con il tecnico dei capitolini ed ex allenatore bianconero, Maurizio Sarri, rimane assai altalenante.

Nei prossimi mesi i suoi agenti potrebbero finire per offrirlo proprio alla Juventus, con la garanzia di una cessione già concordata con Lotito a 18 milioni di euro. Cifra abbordabile che, tuttavia, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe tentare di abbassare drasticamente mettendo sul piatto una carta destinata a risultare vincente per la Lazio. Parliamo di Luca Pellegrini, laterale di proprietà della Juventus ma da mesi in prestito alla corte di Sarri. Il giocatore, in passato, ha espresso la sua voglia di rimanere nella Capitale e potrebbe dunque rappresentare la moneta di scambio più convincente per regalare ad Allegri Luis Alberto, a fine campionato.